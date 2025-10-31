Atrapados en el techo de una bodega: Piden ayuda urgente para vecinos de Cauto del Paso

Vídeos relacionados:

Un grupo de vecinos del poblado Cauto del Paso, en Granma, lleva horas atrapado sobre el techo de una bodega debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cauto tras el paso del huracán Melissa, según denuncias desesperadas publicadas en redes sociales.

"De favor les pido y compartan, el padre de mi hijo me llamó desesperado de Cauto del Paso, están encima de la bodega de ese poblado, tiene su teléfono en el 13 por ciento; quedaron de ir a buscarlo y hasta ahora no aparece nadie, van a esperar que pase lo peor", escribió Day Puty Figueredo Pino en Facebook, alertando sobre la falta de respuesta de las autoridades.

El mensaje resume el desamparo que viven miles de familias en el oriente cubano, donde las lluvias persistentes han provocado el colapso de viviendas, caminos anegados y comunidades completamente aisladas.

La versión oficial que se contradice con la realidad

A pesar de las súplicas de auxilio y las imágenes que muestran la magnitud del desastre, las autoridades insisten en que la situación está bajo control.

En su cuenta de Facebook, José Manuel Rodríguez Valdivia, del Poder Popular de Río Cauto, afirmó que, según "expertos en recursos hidráulicos", la presa Cauto del Paso no representa peligro para el territorio riocautense, aunque reconoció la existencia de "riesgos potenciales".

"El verdadero peligro son los vertimientos del río Salado, afluente que lleva al río Cauto las aguas provenientes de Holguín, junto a otros escurrimientos de Las Tunas", explicó.

Añadió que "el Consejo de Defensa Municipal y sus zonas de defensa están activados, listos para tomar las decisiones más adecuadas" y que los equipos de rescate "ya se encuentran desplegados en varios puntos".

Sin embargo, el propio texto oficial advierte que "es imposible predecir el comportamiento de la naturaleza", mientras culpa a las víctimas de "negligencia personal" por haber arriesgado sus vidas.

Una narrativa habitual del régimen, que minimiza su responsabilidad y desvía la atención del desastre estructural y la falta de previsión.

Presa al límite y evacuaciones de emergencia

Imágenes compartidas en Facebook por Marbelis Campos Busquet muestran el aliviadero auxiliar de la presa Cauto del Paso vertiendo a 150 m³ por segundo, evidencia de la enorme presión a la que está sometido el embalse, que acumula aguas provenientes de varias provincias orientales.

Las lluvias intensas asociadas al huracán Melissa, que golpeó Cuba el 28 de octubre, provocaron el desbordamiento de ríos y la saturación de los embalses, agravando la situación de comunidades rurales que ya vivían al borde del colapso.

Durante la madrugada del viernes, más de mil pobladores de Guamo, en Granma, fueron evacuados de urgencia hacia el municipio de Jobabo, en Las Tunas, ante el riesgo inminente de inundaciones.

Según reportó CNC TV Granma, los evacuados fueron trasladados al Politécnico Manifiesto de Montecristi, donde "se garantizan las condiciones logísticas necesarias para su albergue".

El funcionario Yaidel Miguel Rodríguez Castro detalló que unas 1,300 personas fueron transportadas en tren, y que se espera la llegada de entre 5,000 y 7,000 evacuados adicionales durante el día.

Rodríguez aseguró que las autoridades actuaron "de inmediato", organizando un despliegue de vehículos y recursos, e incluso tomando parte del pan destinado a la población de Jobabo para ofrecer desayuno a los desplazados.

"El agua ya está dentro de las casas"

Mientras los medios oficiales hablaban de eficiencia y control, los testimonios en redes sociales dibujaban un panorama mucho más dramático.

Vecinos de Grito de Yara reportaron viviendas inundadas, calles convertidas en ríos y comunidades incomunicadas.

"El agua ya está dentro de las casas… estamos sin comunicación y sin dormir", denunció Day Puty Figueredo Pino en otra publicación.

Otros alertaron sobre personas atrapadas en techos y árboles, esperando ayuda que no llegaba.

En Cauto del Paso, donde se registran las crecidas más graves, los habitantes aseguran que los equipos de rescate no han podido acceder a varias zonas por la fuerza de la corriente.

Desastre natural, fracaso político

Aunque el gobierno intenta presentar los daños como consecuencia inevitable de un fenómeno meteorológico, la realidad es que la crisis estructural del país ha dejado a Cuba sin capacidad real de respuesta.

La falta de combustible, de equipos especializados, de infraestructura resistente y de coordinación efectiva magnifica cada tragedia y convierte las lluvias en catástrofes nacionales.

El triunfalismo del régimen contrasta con el sufrimiento de miles de familias que lo han perdido todo y que hoy dependen de la solidaridad vecinal o de la suerte para sobrevivir.

Mientras tanto, los funcionarios se limitan a emitir comunicados y culpar al embargo de Estados Unidos, en lugar de reconocer su propia negligencia y falta de previsión.

Y en toda Cuba, miles de personas siguen atrapadas -no solo por el agua- sino por la indiferencia de un Estado que ya no puede proteger ni alimentar a su pueblo.