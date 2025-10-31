Familias cubanas sobrevivieron al huracán Melissa refugiadas en cuevas

En Guamá varios vecinos se adentraron en cuevas para salvarse de la furia de Melissa

En el oriente cubano, el monte fue refugio y las cuevas, salvavidas. Osmel Guerra, pescador de 53 años, huyó con su familia hacia las alturas cuando el huracán Melissa arrasaba Guamá.

“Si no subía al monte, el ciclón nos mataba”, declaró Guerra a la agencia española EFE. Horas después, su casa había desaparecido.

El pescador es además uno de las miles de personas que aguardan aún por los materiales que el gobierno prometió en 2012, cuando otro huracán de categoría 3, Sandy, se llevó el techo de su vivienda.

“La cosa está mala. No hay recurso, no hay más nada. Antes te montaban en un carro, te llevaban a un local y te daban un desayuno…”, refirió.

Como él, decenas de familias de las comunidades cercanas a Playa Francés optaron por esconderse en cavernas naturales en lugar de acudir a albergues oficiales, temerosas de que alguien viniera y les robara lo poco que tenían, aprovechándose del caos existente.

“Las cuevas son nuestro refugio, nuestros cuartos”, contó por su parte Saraí Villafañe, de 47 años, mientras mostraba a los reporteros el interior de una de ellas, como si se tratara .

Las imágenes recogidas por EFE muestran la magnitud del desastre en la “zona cero” del huracán.

Viviendas arrasadas, techos derrumbados, caminos cortados y pueblos enteros sin señal telefónica. Se estima que el 75 % de las líneas móviles en el oriente del país continúan fuera de servicio, puntualizó la fuente.

El Programa Mundial de Alimentos calcula que unas 700,000 personas en Cuba necesitan asistencia urgente, al menos la mitad durante los próximos tres meses.

Previo a la llegada del meteroro, autoridades del municipio de Yateras, en la provincia de Guantánamo, informaron que varias cuevas naturales están siendo acondicionadas para ser utilizadas como refugios temporales durante el paso del ciclón.

“La evacuación en cuevas no es un chiste; es una medida de inteligencia popular y supervivencia probada que garantiza la seguridad donde las viviendas precarias fallarían”, escribió el vocero oficialista Carlos Pérez, al defender la decisión.

Aunque las autoridades aseguraron que implementarán medidas de higiene y seguridad en las cuevas, existen serias dudas sobre las condiciones operacionales de estos espacios y la efectividad de la logística para asegurar la protección integral de las personas que deban ser evacuadas.

Melissa tocó tierra en la madrugada del miércoles con categoría 3, y dejó más de 400 milímetros de precipitaciones en varias localidades, además de exigir la evacuación de más de 735,000 personas.

Aún no se ha presentado una evaluación oficial de daños, los testimonios revelan una devastación silenciosa: hogares perdidos, alimentos escasos y una población que, literalmente, sobrevivió entre rocas, como los pobladores originarios de la comunidad primitiva.