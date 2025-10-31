Se desploman el dólar y el euro en el mercado informal de divisas en Cuba

El dólar estadounidense cayó este viernes en el mercado informal cubano y se cotiza a 470 pesos cubanos (CUP), diez menos que en la jornada anterior, cuando se vendía a 480 CUP.

La caída, por tercera jornada consecutiva, rompe la tendencia alcista que mantenía la divisa norteamericana durante los últimos días, en medio de una crisis económica que sigue golpeando el poder adquisitivo de los cubanos.

Por su parte, el precio del euro también se desplomó. Este viernes su valor es de 530 CUP, lo que significa 10 pesos menos que en la jornada anterior.

La moneda europea continúa siendo una de las más estables dentro del mercado informal, aunque su valor sigue fuera del alcance de la mayoría de los salarios estatales en la isla.

Evolución de la tasa de cambio

El MLC, usado en las tiendas del régimen, se mantiene en 200 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 31 de Octubre, 2025 - 08:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 470 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 530 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Equivalencias actualizadas de los billetes de las divisas en pesos cubanos (CUP)

Dólar estadounidense (1 USD = 470 CUP)

1 USD → 470 CUP

5 USD → 2,350 CUP

10 USD → 4,700 CUP

20 USD → 9,400 CUP

50 USD → 23,500 CUP

100 USD → 47,000 CUP

Euro (1 EUR = 530 CUP)