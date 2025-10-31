Se desploman el dólar y el euro en el mercado informal de divisas en Cuba

El dólar estadounidense cayó este viernes en el mercado informal cubano y se cotiza a 470 pesos cubanos (CUP), diez menos que en la jornada anterior, cuando se vendía a 480 CUP.
La caída, por tercera jornada consecutiva, rompe la tendencia alcista que mantenía la divisa norteamericana durante los últimos días, en medio de una crisis económica que sigue golpeando el poder adquisitivo de los cubanos.
Por su parte, el precio del euro también se desplomó. Este viernes su valor es de 530 CUP, lo que significa 10 pesos menos que en la jornada anterior.
La moneda europea continúa siendo una de las más estables dentro del mercado informal, aunque su valor sigue fuera del alcance de la mayoría de los salarios estatales en la isla.
Evolución de la tasa de cambio
El MLC, usado en las tiendas del régimen, se mantiene en 200 CUP.
Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 31 de Octubre, 2025 - 08:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 470 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 530 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP
Equivalencias actualizadas de los billetes de las divisas en pesos cubanos (CUP)
Dólar estadounidense (1 USD = 470 CUP)
- 1 USD → 470 CUP
- 5 USD → 2,350 CUP
- 10 USD → 4,700 CUP
- 20 USD → 9,400 CUP
- 50 USD → 23,500 CUP
- 100 USD → 47,000 CUP
Euro (1 EUR = 530 CUP)
- 5 EUR → 2,650 CUP
- 10 EUR → 5,300 CUP
- 20 EUR → 10,600 CUP
- 50 EUR → 26,500 CUP
- 100 EUR → 53,000 CUP
- 200 EUR → 106,000 CUP
- 500 EUR → 265,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba
¿Por qué se ha desplomado el dólar en el mercado informal de Cuba?
El dólar ha caído debido a una ruptura en la tendencia alcista que mantenía en días anteriores, lo que podría estar relacionado con fluctuaciones en la demanda y las condiciones económicas internas. La depreciación del dólar coincide con una crisis económica que sigue afectando el poder adquisitivo de los cubanos.
¿Cuál es el valor actual del euro en el mercado informal cubano?
El euro se cotiza actualmente a 530 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, lo que representa una caída de 10 pesos en comparación con el día anterior. A pesar de esta disminución, sigue siendo una de las divisas más estables y de mayor valor en Cuba.
¿Qué es el MLC y cuál es su tasa de cambio actual?
El MLC, o Moneda Libremente Convertible, es una divisa utilizada en tiendas estatales en Cuba. Actualmente, se cotiza a 200 CUP. A pesar de tener una menor cotización que el dólar y el euro, sigue siendo necesaria para acceder a bienes esenciales en la isla.
¿Cómo ha variado el valor del dólar en el mercado informal cubano en los últimos meses?
El valor del dólar ha experimentado fluctuaciones significativas en el mercado informal cubano en los últimos meses. Ha pasado de cotizarse a 385 CUP en julio a un máximo de 490 CUP en octubre, antes de caer a los 470 CUP actuales. Estos cambios reflejan una alta volatilidad en el mercado debido a la crisis económica y la inflación persistente en el país.
