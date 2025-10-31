Más de 1,100 MW de déficit y Oriente desconectada: El mapa del apagón en Cuba

Vídeos relacionados:

Cuba enfrenta este viernes una nueva jornada de apagones generalizados, con un déficit estimado de más de 1,100 megavatios (MW) y la región oriental completamente desconectada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el paso del huracán Melissa.

La Unión Nacional Eléctrica (UNE) informó que el servicio eléctrico estuvo afectado durante todo el jueves y continuó interrumpido en la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación alcanzó los 1,283 MW a las 19:10 horas. Además, se reportaron 640 MW fuera de servicio en las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo debido a los daños ocasionados por el ciclón.

La producción de los 21 nuevos parques solares fotovoltaicos ubicados en las zonas occidental y central fue de 1,241 MWh, con una potencia máxima entregada de 212 MW, cifra insuficiente para compensar las pérdidas en la generación térmica y distribuida.

A las seis de la mañana, la disponibilidad del SEN era de 1,410 MW frente a una demanda de 1,828 MW, lo que dejó 528 MW afectados por déficit de capacidad. Para el horario del mediodía, la afectación estimada ascendía a 700 MW.

Entre las principales incidencias del sistema se encuentran la avería en la Unidad 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton, así como los mantenimientos programados en la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. En total, 595 MW permanecen fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

La UNE también informó de problemas por falta de combustible y lubricante: 58 centrales de generación distribuida están fuera de servicio, lo que representa 447 MW, y otros 155 MW están indisponibles por falta de lubricante. En total, 602 MW se encuentran afectados por esta causa.

Para el horario pico se estima la entrada de 50 MW de generación distribuida actualmente detenida por falta de combustible. Con ello, la disponibilidad sería de 1,460 MW frente a una demanda máxima de 2,530 MW, lo que dejaría un déficit de 1,070 MW y una afectación estimada de 1,140 MW.

La situación es especialmente grave en el oriente del país, donde la UNE confirmó que las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo permanecerán sin electricidad por al menos 15 días, debido a los severos daños estructurales ocasionados por el huracán Melissa en las líneas de transmisión.

Según el periódico Ahora, de Holguín, los técnicos detectaron daños severos en la infraestructura que conecta las provincias orientales con el sistema nacional, lo que impide un restablecimiento inmediato del servicio.

La empresa estatal señaló que la recuperación dependerá de las condiciones climáticas y de la disponibilidad de recursos técnicos, lo que podría extender aún más el plazo previsto.

En la Habana, la Empresa Eléctrica reportó una afectación máxima de 158 MW a las 7:40 p.m. del jueves, con el servicio restablecido a las 11:00 p.m. y sin interrupciones durante la madrugada.

El país continúa enfrentando una crisis energética profunda que combina averías, falta de mantenimiento, carencias de combustible y una infraestructura deteriorada, agravada por el impacto del huracán Melissa en el oriente cubano.