Más de 1,100 MW de déficit y Oriente desconectada: El mapa del apagón en Cuba

Vídeos relacionados:
Cuba enfrenta este viernes una nueva jornada de apagones generalizados, con un déficit estimado de más de 1,100 megavatios (MW) y la región oriental completamente desconectada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el paso del huracán Melissa.
La Unión Nacional Eléctrica (UNE) informó que el servicio eléctrico estuvo afectado durante todo el jueves y continuó interrumpido en la madrugada de hoy.
La máxima afectación por déficit de capacidad de generación alcanzó los 1,283 MW a las 19:10 horas. Además, se reportaron 640 MW fuera de servicio en las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo debido a los daños ocasionados por el ciclón.
La producción de los 21 nuevos parques solares fotovoltaicos ubicados en las zonas occidental y central fue de 1,241 MWh, con una potencia máxima entregada de 212 MW, cifra insuficiente para compensar las pérdidas en la generación térmica y distribuida.
A las seis de la mañana, la disponibilidad del SEN era de 1,410 MW frente a una demanda de 1,828 MW, lo que dejó 528 MW afectados por déficit de capacidad. Para el horario del mediodía, la afectación estimada ascendía a 700 MW.
Entre las principales incidencias del sistema se encuentran la avería en la Unidad 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton, así como los mantenimientos programados en la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. En total, 595 MW permanecen fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.
Lo más leído hoy:
La UNE también informó de problemas por falta de combustible y lubricante: 58 centrales de generación distribuida están fuera de servicio, lo que representa 447 MW, y otros 155 MW están indisponibles por falta de lubricante. En total, 602 MW se encuentran afectados por esta causa.
Para el horario pico se estima la entrada de 50 MW de generación distribuida actualmente detenida por falta de combustible. Con ello, la disponibilidad sería de 1,460 MW frente a una demanda máxima de 2,530 MW, lo que dejaría un déficit de 1,070 MW y una afectación estimada de 1,140 MW.
La situación es especialmente grave en el oriente del país, donde la UNE confirmó que las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo permanecerán sin electricidad por al menos 15 días, debido a los severos daños estructurales ocasionados por el huracán Melissa en las líneas de transmisión.
Según el periódico Ahora, de Holguín, los técnicos detectaron daños severos en la infraestructura que conecta las provincias orientales con el sistema nacional, lo que impide un restablecimiento inmediato del servicio.
La empresa estatal señaló que la recuperación dependerá de las condiciones climáticas y de la disponibilidad de recursos técnicos, lo que podría extender aún más el plazo previsto.
En la Habana, la Empresa Eléctrica reportó una afectación máxima de 158 MW a las 7:40 p.m. del jueves, con el servicio restablecido a las 11:00 p.m. y sin interrupciones durante la madrugada.
El país continúa enfrentando una crisis energética profunda que combina averías, falta de mantenimiento, carencias de combustible y una infraestructura deteriorada, agravada por el impacto del huracán Melissa en el oriente cubano.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba
¿Cuál es la causa principal del apagón en el oriente de Cuba?
El apagón en el oriente de Cuba se debe principalmente a los severos daños estructurales en las líneas de transmisión, ocasionados por el huracán Melissa. La región oriental del país quedó completamente desconectada del Sistema Eléctrico Nacional, y se estima que la recuperación del servicio podría tardar al menos 15 días.
¿Qué otras regiones de Cuba están afectadas por los apagones?
Además del oriente del país, todas las provincias cubanas están experimentando apagones debido a un déficit de generación eléctrica. La Habana ha reportado afectaciones, aunque el servicio fue restablecido temporalmente. La crisis energética es nacional y se debe a varias causas, incluyendo averías, falta de combustible y mantenimiento insuficiente.
¿Cómo afecta la falta de combustible a la generación eléctrica en Cuba?
La falta de combustible y lubricante ha dejado fuera de servicio varias centrales de generación distribuida, afectando 602 MW de capacidad de generación. Este problema es una de las principales causas del déficit eléctrico que enfrenta el país, agravando la crisis energética actual.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar esta crisis energética?
El gobierno cubano ha priorizado la recuperación de servicios básicos como hospitales, bombeo de agua y centros de evacuación. Además, se están evaluando los daños en las líneas de transmisión y las centrales eléctricas del oriente. Sin embargo, la falta de recursos técnicos y las condiciones climáticas adversas podrían extender los plazos de recuperación.
¿Cuál es la capacidad actual de los parques solares fotovoltaicos en Cuba?
Los parques solares fotovoltaicos en Cuba han aportado 1,241 MWh con una potencia máxima entregada de 212 MW. Aunque contribuyen parcialmente a la generación eléctrica, su capacidad sigue siendo insuficiente para compensar las pérdidas en la generación térmica y distribuida, especialmente en medio de la crisis actual.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.