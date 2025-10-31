Holguín continúa sin electricidad tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Desde el paso del huracán Melissa, la provincia de Holguín sigue completamente a oscuras, según confirmó la Empresa Eléctrica Holguín en una nota informativa publicada en su página oficial de Facebook.
La entidad precisó que actualmente solo cuentan con electricidad algunos centros estatales que disponen de grupos electrógenos propios, mientras el resto del territorio —incluido el sistema insular y la conexión con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)— permanece sin servicio.
“Hoy la estrategia es recorrer con personal técnico los circuitos y saber la magnitud de la afectación y las averías presentes en todos los niveles de voltaje”, informó la empresa, que añadió que ya se encuentran en la provincia dos contingentes de apoyo provenientes de Mayabeque y Ciego de Ávila, listos para comenzar las labores de reparación una vez cuantificados los daños.
También se informó que brigadas mixtas de distintas empresas, coordinadas por los Consejos de Defensa, participan en tareas de tala de árboles y recogida de desechos, con el objetivo de despejar las áreas de trabajo y acelerar la recuperación.
La Empresa Eléctrica explicó que existen dos posibles vías para restablecer el servicio: una, mediante la creación de un sistema aislado (“hacer isla”) con la generación distribuida disponible; y otra, con la reconexión del sistema a través de la línea Holguín-Nuevitas, procedente de la provincia de Camagüey.
Las unidades generadoras locales se encuentran revisando las condiciones técnicas para su arranque, y se espera que, una vez certificadas, puedan comenzar a operar para brindar servicio eléctrico a parte del territorio.
“En el transcurso del día se tendrá un mejor pronóstico de los circuitos y del sistema”, concluye la nota oficial.
La situación en Holguín refleja una vez más la fragilidad del sistema eléctrico cubano, que sufre constantes colapsos debido al deterioro tecnológico, la falta de inversión y la dependencia del régimen de recursos energéticos inestables.
