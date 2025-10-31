Impresionantes imágenes aéreas de la devastación en Holguín por el azote de Melissa

Dos videos difundidos por teleSUR TV muestran la magnitud del desastre dejado por el huracán Melissa en la provincia de Holguín, una de las zonas más golpeadas del oriente cubano.
Las imágenes, captadas desde un helicóptero de las Fuerzas Armadas, revelan extensas áreas inundadas, viviendas destruidas y caminos completamente anegados tras el paso del potente ciclón.
Desde el aire, la región parece sumergida bajo un manto de agua y lodo. Barrios enteros han quedado incomunicados y numerosas familias permanecen sin techo, mientras los equipos de rescate intentan acceder a las zonas más afectadas.
Las imágenes muestran techos arrancados, postes caídos y cultivos devastados, en un paisaje que refleja la gravedad del impacto.
Miembros del gobierno cubano recorren el oriente del país para evaluar los daños y coordinar las labores de recuperación. En Holguín, Miguel Díaz-Canel visitó un centro de evacuación y una unidad militar donde se transforman contenedores marítimos en viviendas para los damnificados.
El gobierno ha presentado este proyecto como una “alternativa ágil y confortable”, aunque las imágenes contrastan con la dura realidad que enfrentan miles de familias que lo han perdido todo.
En los videos difundidos, se aprecia la magnitud de las inundaciones en zonas rurales y urbanas, con viviendas sumergidas y carreteras convertidas en ríos.
Las redes sociales se han llenado de mensajes de solidaridad hacia los holguineros, mientras la población intenta sobreponerse a una tragedia que ha dejado un saldo aún incalculable de pérdidas materiales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.