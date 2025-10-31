Melissa deja graves daños en Guantánamo: Gobierno asegura que no hubo pérdidas humanas

Vídeos relacionados:
Las intensas lluvias y fuertes vientos provocados por el Huracán Melissa causaron severas afectaciones en la provincia de Guantánamo, donde se reportan daños en la red eléctrica, de telecomunicaciones y en numerosas viviendas, aunque no se registraron pérdidas de vidas humanas ni personas heridas o desaparecidas, según informó la emisora estatal Radio Guantánamo.
El fenómeno meteorológico, que azotó con fuerza el Oriente cubano, interrumpió la conexión de fibra óptica que comunica a la provincia con el resto del país. Tras horas de desconexión total, el servicio fue restablecido durante la madrugada de este viernes.
Las mayores afectaciones se concentran en los municipios de Caimanera, Niceto Pérez, El Salvador, Yateras y la cabecera provincial, donde se reportan derrumbes, caídas de árboles, y daños parciales o totales en viviendas de cubierta ligera, además de instituciones educativas y de salud.
A pesar de la magnitud de los daños materiales, las intensas precipitaciones dejaron un alivio parcial en la crisis hídrica que sufre la región. Los embalses alcanzaron el 98 % de su capacidad total, y la presa La Yaya incluso comenzó a aliviar.
“Melissa azotó con fuertes vientos al Alto Oriente y precipitaciones suficientes para mejorar considerablemente la situación de los embalses”, comunicó Radio Guantánamo.
Las autoridades locales continúan evaluando los daños y realizando labores de recuperación en zonas afectadas, especialmente en la red eléctrica y las comunicaciones.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Guantánamo y el oriente de Cuba
¿Cuáles fueron los principales daños causados por el huracán Melissa en Guantánamo?
El huracán Melissa provocó daños significativos en la infraestructura de Guantánamo, afectando la red eléctrica, telecomunicaciones y numerosas viviendas. Se reportaron derrumbes, caídas de árboles y daños en instituciones educativas y de salud, especialmente en los municipios de Caimanera, Niceto Pérez, El Salvador, Yateras y la cabecera provincial.
¿Hubo pérdidas humanas debido al huracán Melissa en Guantánamo?
No se registraron pérdidas de vidas humanas ni personas heridas o desaparecidas en Guantánamo debido al huracán Melissa, según informó la emisora estatal Radio Guantánamo.
¿Cómo afectó el huracán Melissa las comunicaciones en el oriente cubano?
El huracán Melissa interrumpió severamente las comunicaciones en el oriente cubano, dejando más del 80% de las radiobases fuera de servicio. Las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma estuvieron incomunicadas, con las redes de telefonía móvil y fija colapsadas por la falta de electricidad y daños en la infraestructura.
¿Cuál es la situación actual de los embalses en Guantánamo tras el paso del huracán Melissa?
Los embalses en Guantánamo alcanzaron el 98% de su capacidad total tras las intensas lluvias del huracán Melissa, aliviando parcialmente la crisis hídrica en la región. La presa La Yaya incluso comenzó a aliviar.
