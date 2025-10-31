Melissa deja graves daños en Guantánamo: Gobierno asegura que no hubo pérdidas humanas

Vídeos relacionados:

Las intensas lluvias y fuertes vientos provocados por el Huracán Melissa causaron severas afectaciones en la provincia de Guantánamo, donde se reportan daños en la red eléctrica, de telecomunicaciones y en numerosas viviendas, aunque no se registraron pérdidas de vidas humanas ni personas heridas o desaparecidas, según informó la emisora estatal Radio Guantánamo.

El fenómeno meteorológico, que azotó con fuerza el Oriente cubano, interrumpió la conexión de fibra óptica que comunica a la provincia con el resto del país. Tras horas de desconexión total, el servicio fue restablecido durante la madrugada de este viernes.

Paso de Melissa por Guantánamo / Facebook Radio Guantánamo

Las mayores afectaciones se concentran en los municipios de Caimanera, Niceto Pérez, El Salvador, Yateras y la cabecera provincial, donde se reportan derrumbes, caídas de árboles, y daños parciales o totales en viviendas de cubierta ligera, además de instituciones educativas y de salud.

A pesar de la magnitud de los daños materiales, las intensas precipitaciones dejaron un alivio parcial en la crisis hídrica que sufre la región. Los embalses alcanzaron el 98 % de su capacidad total, y la presa La Yaya incluso comenzó a aliviar.

“Melissa azotó con fuertes vientos al Alto Oriente y precipitaciones suficientes para mejorar considerablemente la situación de los embalses”, comunicó Radio Guantánamo.

Lo más leído hoy:

Las autoridades locales continúan evaluando los daños y realizando labores de recuperación en zonas afectadas, especialmente en la red eléctrica y las comunicaciones.