Imágenes desoladoras de Guamá tras el azote del huracán Melissa

La devastación es total en Guamá, municipio costero de Santiago de Cuba donde el huracán Melissa tocó tierra este miércoles con vientos superiores a los 190 km/h.

Imágenes difundidas por el periodista Luis De Jesús muestran un panorama de destrucción: viviendas arrasadas, árboles arrancados de raíz y caminos bloqueados por toneladas de escombros.

“Así se ve hoy Guamá, la localidad de Santiago de Cuba donde el huracán Melissa tocó tierra. Hasta allá llegamos para conversar con los residentes del lugar y ver los estragos causados por el devastador ciclón”, publicó el reportero @ldejesusreyes en la red social X (antes Twitter), acompañando su mensaje con videos tomados en el terreno.

Las imágenes muestran casas totalmente destruidas, postes eléctricos derribados y caminos intransitables bloqueados por piedras.

En algunas zonas, los techos fueron arrancados por completo y los cables del tendido eléctrico quedaron colgando sobre el suelo.

“No quedó casi nada. La escuela se vino abajo y el consultorio quedó sin techo”, contó uno de los vecinos del poblado de Uvero, epicentro del impacto inicial de Melissa. “Nos refugiamos en una casa de mampostería, pero el viento era tan fuerte que pensamos que la pared iba a ceder”.

Melissa entró por la costa suroriental de Cuba durante la madrugada del miércoles como un huracán categoría 3, golpeando con especial fuerza el municipio de Guamá, donde se registraron rachas de viento superiores a los 200 km/h y marejadas de más de tres metros de altura.

El ciclón, considerado el más potente que ha azotado la zona oriental desde el huracán Sandy en 2012, dejó a su paso un saldo preliminar de miles de damnificados y cuantiosos daños materiales en Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Granma.

“Es el huracán más fuerte que hemos vivido en muchos años”, dijo una residente de Chivirico, otra de las localidades más golpeadas. “El mar se metió tierra adentro y el agua nos llegaba al pecho. Perdimos todo”.

A 48 horas del paso de Melissa, las comunicaciones permanecen interrumpidas en gran parte del litoral sur de Santiago de Cuba. Decenas de comunidades están sin electricidad.

En la zona costera, el avance de Melissa provocó el colapso de carreteras y deslizamientos de tierra en las montañas cercanas a la Sierra Maestra.