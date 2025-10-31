Sube el número de fallecidos en Jamaica y Haití tras el devastador paso del huracán Melissa

Haití Foto © UNICEF Latin American & X

Vídeos relacionados:

El balance de víctimas mortales por el huracán Melissa continúa aumentando en el Caribe, con al menos 31 muertos en Haití y 19 en Jamaica.

La Dirección de Protección Civil (DPC) de Haití informó este viernes que el paso del huracán Melissa ha provocado inundaciones y deslizamientos de tierra que han dejado al menos 31 personas fallecidas, 21 desaparecidas y 20 heridas en distintas regiones del país, citó la agencia EFE.

La zona más afectada es Pétit-Goâve, al sur de Puerto Príncipe, donde se han confirmado 23 muertes, entre ellas diez niños, debido a las crecidas del río La Digue. Equipos de rescate locales continúan las labores de búsqueda entre los escombros y zonas anegadas, en condiciones extremadamente difíciles.

“La situación es muy grave. El río se desbordó arrasando con viviendas enteras y dejando a cientos de familias sin refugio”, señaló un portavoz de la DPC en declaraciones a medios locales. Al norte de Puerto Príncipe, una persona fue hallada sin vida en el mar tras ser arrastrada por las fuertes corrientes.

El gobierno haitiano ha declarado estado de emergencia nacional y ha solicitado apoyo internacional para atender a las poblaciones más afectadas, donde miles de personas se encuentran desplazadas y los servicios básicos permanecen colapsados.

Por su parte, en Jamaica, el huracán Melissa también dejó un panorama devastador. La ministra de Información, Dana Morris Dixon, informó que hasta el momento se contabilizan 19 personas fallecidas y decenas de desaparecidos, tras el paso del ciclón por el suroeste de la isla, donde impactó como un huracán de categoría 5.

Lo más leído hoy:

Los equipos de rescate han recuperado ocho cuerpos en Saint Elizabeth, nueve en Westmoreland y dos en Saint James, uno de ellos un niño, según detalló la ministra. Las autoridades temen que la cifra de víctimas pueda aumentar a medida que se accede a zonas rurales todavía incomunicadas.

“Estamos ante una de las peores catástrofes naturales de nuestra historia reciente”, declaró Dixon. “Las labores de rescate siguen en curso y agradecemos la solidaridad internacional que estamos recibiendo.”

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica el martes como un ciclón de categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 295 km/h, y posteriormente azotó el oriente de Cuba, donde también provocó graves daños materiales, cortes de energía e inundaciones generalizadas.

La magnitud de la destrucción en el Caribe ha sido calificada por organismos internacionales como “una crisis humanitaria en desarrollo”. Naciones Unidas, UNICEF y la Cruz Roja han anunciado el envío de ayuda de emergencia a las zonas más golpeadas.