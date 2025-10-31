Díaz-Canel recorre Santiago y Guantánamo tras el paso del huracán Melissa entre daños, promesas y propaganda

Vídeos relacionados:

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel amaneció este viernes evaluando los estragos del huracán Melissa en Santiago de Cuba y viajó hacia Guantánamo para continuar su visita por el oriente del país, mientras persisten comunidades aisladas, viviendas destruidas y graves afectaciones en la agricultura.

El huracán Melissa dejó a su paso inundaciones, derrumbes y daños severos en cultivos e infraestructuras. La cuenta oficial de la Presidencia compartió imágenes de Díaz-Canel en diálogo con la secretaria del Partido Comunista, Beatriz Johnson Urrutia, quien aseguró en Facebook que “Santiago de Cuba se levanta e inicia las labores de recuperación”.

Durante la jornada del jueves, Díaz-Canel visitó San Luis, Guamá y Contramaestre, donde constató la devastación provocada por los vientos y lluvias. En zonas como Chivirico, la costa oeste de la provincia, las viviendas, los sembrados de plátano y buena parte de la infraestructura quedaron destruidos, aunque las autoridades repiten como consigna: “¡Estamos con vida!”.

El propio reporte oficial reconoce que varios municipios siguen incomunicados por carretera, especialmente Segundo Frente y Guamá, a los que solo se puede acceder por vía aérea.

Ante esa situación, el régimen anunció medidas de emergencia, como habilitar guaguas para cubrir los tramos cortados, reparar puentes en mal estado y movilizar fuerzas constructivas.

En Santiago de Cuba decenas de comunidades permanecen aisladas, sin comunicación ni servicios básicos.

Guantánamo: más daños, menos respuestas

En Guantánamo, el diario oficial Venceremos informó que Díaz-Canel llegó acompañado por el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda y varios ministros. El grupo recorrió puntos críticos como la presa La Yaya, la Empresa Valvo, el Puente de Río Frío y zonas afectadas en Yateras y Manuel Tames.

Las lluvias de Melissa elevaron el nivel de la presa La Yaya hasta 165 millones de metros cúbicos, vertiendo agua a razón de 200 metros cúbicos por segundo, algo que no ocurría desde 2012. La crecida provocó que el puente de Cabaña quedara cubierto y la fibra óptica colapsara, dejando incomunicada buena parte de la provincia.

El régimen asegura que ya se restableció parcialmente la comunicación y que se trabaja en la reparación de los viales dañados, especialmente el de Yateras, donde un deslizamiento de tierra mantiene aisladas a varias comunidades.

En materia eléctrica, se implementó un sistema aislado que abastece al hospital provincial y otros servicios esenciales, y se prevé incorporar cuatro parques solares. También se reportan numerosas viviendas afectadas o derrumbadas, para las cuales el Gobierno plantea usar contenedores como solución temporal.

En el sector agrícola, los mayores daños se concentran en el café, el plátano y el maíz.

El primer secretario del Partido en Guantánamo, Yoel Pérez García, dijo que se “aprovecharán las aguas para sembrar más arroz” y que se “usará la madera de los árboles caídos”.

Díaz-Canel, por su parte, pidió “comprometer a los productores” para aumentar la producción de alimentos en el territorio.

La gira del mandatario por las zonas afectadas combina imágenes de cercanía y mensajes triunfalistas, mientras las necesidades reales del pueblo superan con creces las promesas oficiales.

En el oriente cubano, miles de familias siguen sin techo, sin energía y sin alimentos básicos, y la recuperación dependerá —más que del discurso del Partido— de la solidaridad comunitaria y del esfuerzo individual de los propios damnificados.