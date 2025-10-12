“Una vez más sola”: Madre cubana sufre la detención de su esposo por ICE

Vídeos relacionados:

Alexa Batista, una madre cubana radicada en Houston, Texas, vive días de angustia tras la detención de su esposo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita rutinaria.

La separación forzosa, ejecutada sin explicaciones claras, la ha dejado sola con sus hijos y sumida en una profunda incertidumbre.

Según contó en varios videos publicados en su perfil de Facebook, ella y su pareja acudieron juntos a la cita migratoria cuando los agentes les informaron que “uno de los dos se tenía que quedar” y el otro debía salir con los niños, con orden de regresar más adelante, pero sin los menores.

En medio de llanto y desesperación, relató que le dieron una nueva cita para el 6 de noviembre, esta vez sin los niños, y que no le explicaron cuál sería el destino de su esposo, ni su situación legal actual.

Alexa denunció el trato recibido, asegurando que no le permitieron ni hablar y que fue sacada del lugar mientras su esposo quedaba detenido.

En sus propias palabras, la experiencia fue tan traumática que terminó paralizada por el temblor en las manos y tuvo que esperar a un conocido para que la recogiera, incapaz de conducir.

La joven madre expresó que no quiere separarse de sus hijos bajo ninguna circunstancia y ha anunciado su intención de auto deportarse para evitar que ICE la detenga en su próxima cita.

“Mamá puede, mamá es mamá”, escribió en una publicación en la que pedía ayuda económica urgente, ya que la plataforma para recaudar fondos no le está funcionando.

También compartió su número de Zelle con la esperanza de obtener colaboración directa para enfrentar los gastos que se avecinan.

Su testimonio refleja no solo la crisis emocional que enfrentan muchas familias migrantes en Estados Unidos, sino también la opacidad con que operan algunas de las detenciones realizadas por ICE, que dejan a padres, madres e hijos expuestos a rupturas familiares y decisiones límite.

Las acciones del ICE continúan generando incertidumbre entre los migrantes cubanos, como lo demuestra el caso de un joven con estatus I-220A, quien logró ser liberado tras pasar dos semanas en detención.

Su historia, marcada por el sueño de convertirse en bombero, se convirtió en símbolo de esperanza para muchos, aunque también refleja lo arbitrario del sistema migratorio actual.

Mientras tanto, las detenciones no se detienen. En San Antonio, ICE arrestó a un cubano durante una cita programada, dejando a su esposa sin apoyo, con un bebé recién nacido, y en un estado de angustia.

La mujer, también migrante, denunció que su esposo tenía sus documentos en regla y que la detención ocurrió sin justificación clara, lo que agravó el temor de que cualquier presentación ante las autoridades pueda terminar en una separación forzosa.

Otro caso que evidencia la complejidad del sistema es el de un cubano que llegó a Estados Unidos siendo un bebé y que, 58 años después, enfrenta una posible deportación por una orden judicial emitida hace más de dos décadas.

Una vida íntegra en territorio estadounidense no ha sido suficientes para frenar el proceso que podría obligarlo a regresar a una isla que ya no reconoce como suya.

Estas situaciones se suman a la historia de una cubana que vio deportado a su esposo tras 23 años en EE.UU., a pesar de estar casado con una ciudadana y haber formado una familia.

La mujer relató con impotencia cómo las autoridades lo detuvieron sin darle opción a una defensa efectiva, una práctica cada vez más habitual según denuncias de abogados y activistas.

