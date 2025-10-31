Detienen en EE.UU. a fugitivo cubano tras ingresar ilegalmente por la frontera con México

Vídeos relacionados:
Agentes estadounidenses detuvieron este viernes en Sunland Park, Nuevo México, a un ciudadano cubano que intentó entrar ilegalmente al país desde México y que era buscado como fugitivo.
Según informó el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael W. Banks, se trata de un “depredador violento” y precisó que pesaban sobre él dos órdenes de detención activas, además de un amplio historial delictivo.
De acuerdo con el reporte, el detenido registra acusaciones por agresión, agresión agravada con arma mortal, secuestro y detención ilegal, exhibicionismo y agresión sexual.
Las autoridades subrayaron la peligrosidad del individuo, en línea con la caracterización ofrecida por Banks al anunciar la captura.
Tras el arresto, el migrante será presentado ante el sistema de justicia para responder por los delitos pendientes y, concluido ese proceso, se iniciarán los procedimientos de inmigración correspondientes, según indicó el jefe de la Patrulla Fronteriza.
Sunland Park, donde se produjo la detención, es una ciudad fronteriza del condado de Doña Ana, en el estado de Nuevo México, paso habitual de flujos migratorios y operativos de vigilancia a lo largo de la línea limítrofe con México.
Recalcando la estrategia migratoria de la administración Trump, la subsecretaria de Seguridad Nacion, Tricia McLaughlin, advirtió que las personas que se encuentren en EE.UU. ilegalmente podrían terminar en cualquiera de los centros detención de ICE o ser enviadas al CECOT, en El Salvador, y quienes hayan infringido las leyes del país serán encontradas, arrestadas y deportadas.
Un amplio listado de cubanos con historial delictivo que han sido detenidos por ICE en varios estados de EE.UU. este año, se encuentran en centros de detención en espera de su expulsión o ya fueron deportados.
El cubano detenido en Sunland Park el hombre podría ser deportado a un destino distinto a Cuba, si el régimen de La Habana no lo admite de regreso.
El gobierno de la isla se niega a recibir a cubanos que tienen antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de enero de 2017.
La administración Trump ha enviado a inmigrantes que han cometido graves delitos -incluidos cubanos- a terceros países.
Un fallo de la Corte Suprema anuló en junio pasado órdenes judiciales previas y dio autorización a la Casa Blanca para deportar a ciertos inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos lugares donde corren riesgo de tortura o muerte.
Preguntas frecuentes sobre la detención de un fugitivo cubano en EE.UU.
¿Quién es el fugitivo cubano detenido en Sunland Park?
El fugitivo cubano detenido en Sunland Park es un ciudadano con un amplio historial delictivo buscado por las autoridades estadounidenses. Las acusaciones en su contra incluyen agresión agravada, secuestro y agresión sexual. Fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza tras intentar ingresar ilegalmente a EE.UU. desde México.
¿Qué sucede con los cubanos con antecedentes penales en EE.UU.?
Los cubanos con antecedentes penales en EE.UU. enfrentan procedimientos de deportación. El gobierno de EE.UU., bajo la administración Trump, ha intensificado las deportaciones de inmigrantes con historial criminal. Sin embargo, el régimen cubano a menudo se niega a recibir a estos individuos, lo que puede llevar a su deportación a terceros países.
¿Por qué el gobierno cubano se niega a recibir a ciertos ciudadanos deportados?
El gobierno cubano se niega a recibir a ciudadanos que tienen antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de enero de 2017. Esta política ha creado complicaciones para las autoridades estadounidenses, que deben encontrar alternativas para deportar a estos individuos, a menudo recurriendo a terceros países que acepten recibirlos.
¿Cuál es la estrategia de EE.UU. respecto a inmigrantes con historial criminal?
La administración Trump ha adoptado una política de "cero tolerancia" hacia inmigrantes con historial criminal. Esto incluye operaciones para identificar, arrestar y deportar a estos individuos, incluso a terceros países si sus naciones de origen se niegan a aceptarlos. Esta estrategia ha sido criticada por su dureza y la falta de recursos para su implementación efectiva.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.