Detienen en EE.UU. a fugitivo cubano tras ingresar ilegalmente por la frontera con México

Agentes estadounidenses detuvieron este viernes en Sunland Park, Nuevo México, a un ciudadano cubano que intentó entrar ilegalmente al país desde México y que era buscado como fugitivo.

Según informó el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael W. Banks, se trata de un “depredador violento” y precisó que pesaban sobre él dos órdenes de detención activas, además de un amplio historial delictivo.

De acuerdo con el reporte, el detenido registra acusaciones por agresión, agresión agravada con arma mortal, secuestro y detención ilegal, exhibicionismo y agresión sexual.

Las autoridades subrayaron la peligrosidad del individuo, en línea con la caracterización ofrecida por Banks al anunciar la captura.

Tras el arresto, el migrante será presentado ante el sistema de justicia para responder por los delitos pendientes y, concluido ese proceso, se iniciarán los procedimientos de inmigración correspondientes, según indicó el jefe de la Patrulla Fronteriza.

Sunland Park, donde se produjo la detención, es una ciudad fronteriza del condado de Doña Ana, en el estado de Nuevo México, paso habitual de flujos migratorios y operativos de vigilancia a lo largo de la línea limítrofe con México.

Recalcando la estrategia migratoria de la administración Trump, la subsecretaria de Seguridad Nacion, Tricia McLaughlin, advirtió que las personas que se encuentren en EE.UU. ilegalmente podrían terminar en cualquiera de los centros detención de ICE o ser enviadas al CECOT, en El Salvador, y quienes hayan infringido las leyes del país serán encontradas, arrestadas y deportadas.

Un amplio listado de cubanos con historial delictivo que han sido detenidos por ICE en varios estados de EE.UU. este año, se encuentran en centros de detención en espera de su expulsión o ya fueron deportados.

El cubano detenido en Sunland Park el hombre podría ser deportado a un destino distinto a Cuba, si el régimen de La Habana no lo admite de regreso.

El gobierno de la isla se niega a recibir a cubanos que tienen antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de enero de 2017.

La administración Trump ha enviado a inmigrantes que han cometido graves delitos -incluidos cubanos- a terceros países.

Un fallo de la Corte Suprema anuló en junio pasado órdenes judiciales previas y dio autorización a la Casa Blanca para deportar a ciertos inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos lugares donde corren riesgo de tortura o muerte.