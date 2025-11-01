Luis Alberto García exige respuestas al gobierno cubano tras anuncio de imputaciones contra Alejandro Gil

Vídeos relacionados:

El actor cubano Luis Alberto García reaccionó con ironía y furia ante el anuncio oficial de que el exviceprimer ministro y exministro de Economía Alejandro Gil Fernández será juzgado por un catálogo de delitos que parecen sacados de una novela de corrupción de alto nivel.

“Otzea… fue BINISTRO”, escribió con sorna García en su perfil de Facebook, subrayando con ironía la relevancia del cargo de Gil, otrora figura omnipresente en las Mesas Redondas y comparecencias especiales del régimen.

Según la Fiscalía General de la República, Gil Fernández será procesado por un largo catálogo de delitos como: espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos, evasión fiscal, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos, infracción de normas sobre documentos clasificados, sustracción y daño de objetos en custodia oficial y otros “actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación”

A esta enumeración, Luis Alberto García añadió otra acusación: “Falta la fundamental: MENTIRNOS. MENTIRNOS. MENTIRNOS.”

Dardos contra el sistema

El actor no se conformó con el escándalo puntual y dirigió sus cuestionamientos al aparato político que elevó y sostuvo a Gil en el poder:

“¿Quién lo puso en esos puestos?

¿En qué Escuela de Cuadros del PCC lo diplomaron?”

Y agregó con sarcasmo:

“¡Le ronca 'el tallo' la seriedad y el aplomo con que ‘el camarada’ nos echó en la cara a los cubanos todos [...] que él, su jefe y todos los acólitos del clan estatal, le ganaban a William Vivanco en eso de ‘tenerlo tó pensao’.”

A propósito de las múltiples comparecencias televisivas donde Gil defendía las políticas económicas del gobierno, García lanzó otra pregunta demoledora:

“¿Sirve el famoso juramento que con bombo, platillo, banda militar y coro, firman los funcionarios públicos en televisión abierta?”.

“Muy gil” habría que ser…

Con un juego de palabras directo, el actor ironizó sobre la idea de que Gil Fernández actuó en solitario: “Tendría que ser ‘muy gil’ ese señor para haber intentado erigirse como la única papa descompuesta en ese saco.”

El destacado actor cubano cuestionó la falta de vigilancia institucional y mediática:

“¿El gran periodismo investigativo nacional alguna vez se olió algo? ¿Algún diputado puso alguna vez los argumentos del Zar de las Finanzas en duda?”.

Un Estado que huele a podrido

García cerró su crítica con una alusión shakesperiana:

“Algo huele a podrido en el Estado de Dinamarca”, citó desde Hamlet, para luego dejar caer el peso de su ironía sobre la narrativa oficial:

“¡Menos mal que no es éste un Estado fallido!, advirtió con ironía.

"¡Menos mal que son las matrices de opinión modeladas en las redes por el enemigo, las que intentan desacreditarlo!”, concluyó.

La punzante reflexión de Luis Alberto García se ha viralizado en pocas horas y cuenta hasta el cierre de esta nota con más de 700 comentarios, muchos de ellos celebrando la agudeza del artista.

Contexto del caso Gil Fernández

Este viernes, la Fiscalía cubana presentó formalmente cargos contra Alejandro Gil Fernández tras una investigación iniciada meses antes por “graves errores”.

Gil había sido destituido en febrero y, en marzo, renunció al Partido Comunista y a su condición de diputado.

El proceso judicial se desarrolla en un momento en que la economía cubana atraviesa uno de sus peores periodos en décadas, marcado por la escasez, los apagones y el colapso de servicios básicos.

Irónicamente, fue el propio Gil quien en diciembre de 2023 anunció en el Parlamento que no se cumplirían las metas productivas de alimentos y admitió el fracaso de la “Tarea Ordenamiento”.