Periodista oficialista sobre caso Gil: “Cínico, despreciable y traidor. ¿Cómo le controlaban y evaluaban el trabajo?”

Gil era considerado uno de los hombres de mayor confianza del gobernante Miguel Díaz-Canel

La periodista cubana Ana Teresa Badía calificó de “cínico, despreciable y traidor” al ex viceprimer ministro y exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, tras ser imputado por delitos graves, y pidió esclarecer cómo era supervisado su trabajo dentro del Gobierno.

La víspera, una insustancial nota de la Fiscalía General de la República divulgada por medios oficiales informó que se había imputado a Gil por delitos que incluyen espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos, evasión fiscal y tráfico de influencias.

Captura de Facebook/Ana Teresa Badía

Según el comunicado, la investigación fue controlada por los órganos del Ministerio del Interior y se solicitó para los imputados “sanciones privativas de libertad, en correspondencia con los hechos cometidos”.

Al respecto, Badía reaccionó con dureza en su cuenta de Facebook y además de los calificativos contra el funcionario, cuestionó cómo se le daba seguimiento a su desempeño en el cargo.

“¿Cómo le controlaban y evaluaban el trabajo?”, subrayó la reportera sobre Gil, quien incluso intercambió efusivos mensajes públicos de felicitación y agradecimiento con el presidente Miguel Díaz-Canel, cuatro días después de su destitución, en febrero 2024.

Captura de Facebook/Carlos Alzugaray

Badía también pidió que se revelen los nombres de los otros implicados en la causa y que el juicio sea transmitido públicamente “por transparencia informativa”.

“Todo este proceso debe ser ejemplarizante, en un contexto en el cual dolorosamente la corrupción de funcionarios públicos gana espacio”, añadió.

La periodista criticó, además, el discurso con el que el exministro solía culpar a la población de los problemas económicos del país. “Con su mentira burlesca y descarada… la culpa siempre era del pueblo, al cual había que gritarle”, escribió.

A las críticas de Badía se sumó el exdiplomático y analista político Carlos Alzugaray, quien a través de la propia red social respaldó sus planteamientos y alertó sobre el momento político en que se hizo pública la acusación.

“Llama mucho la atención que después de meses del más absoluto secreto se publique esta nota de la Fiscalía que dice mucho, pero no comunica nada”, señaló.

Alzugaray consideró que la decisión de divulgar el caso justo ahora podría responder a una estrategia política de cara al próximo Congreso del Partido Comunista (abril de 2026) donde, dijo, será necesario “explicarle a los delegados lo que pasó y pedir apoyo para la renovación del cuadro dirigente, comenzando por el presidente y primer secretario, pero incluyendo también al vicepresidente, primer ministro y otros miembros de la alta jerarquía”.

La combinación de ambos pronunciamientos, el de una periodista oficialista y el de un exdiplomático, revela un inusual nivel de crítica interna frente a un caso que pone en entredicho la vigilancia y transparencia en las más altas esferas del poder cubano.

Asimismo, el actor cubano Luis Alberto García reaccionó con sorna en ante el anuncio oficial del exviceprimer ministro quien a su juicio será juzgado por un catálogo de delitos que parecen sacados de una novela de corrupción de alto nivel.

“Tendría que ser ‘muy gil’ ese señor para haber intentado erigirse como la única papa descompuesta en ese saco”, ironizó García.

El caso de Alejandro Gil Fernández, considerado hasta hace poco uno de los hombres de mayor confianza del gobierno de Miguel Díaz-Canel, marca un nuevo episodio en la crisis de credibilidad de la cúpula cubana, en medio de un deterioro económico sin precedentes.