Comienza en Madrid fin de semana de recogida de ayuda para cubanos damnificados por el huracán Melissa

La activista cubana Amelia Calzadilla anunció la realización de dos jornadas en Madrid de recogida de artículos de primera necesidad destinadas a ayudar a los cubanos afectados por el huracán Melissa, que azotó recientemente el oriente del país.
La iniciativa se llevará a cabo este fin de semana en la sede de la ONG Refugiados sin Fronteras, ubicada en Calle Matilde Landa 26, local Bajo A, en la capital española
Horarios de recogida:
Sábado: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Domingo: de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
Se trata de un llamado a la comunidad cubana en el exterior y a los madrileños solidarios a contribuir con productos de primera necesidad -como alimentos no perecederos, artículos de higiene, ropa y medicamentos- que serán enviados a las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico.
