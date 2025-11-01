Comienza en Madrid fin de semana de recogida de ayuda para cubanos damnificados por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La activista cubana Amelia Calzadilla anunció la realización de dos jornadas en Madrid de recogida de artículos de primera necesidad destinadas a ayudar a los cubanos afectados por el huracán Melissa, que azotó recientemente el oriente del país.

La iniciativa se llevará a cabo este fin de semana en la sede de la ONG Refugiados sin Fronteras, ubicada en Calle Matilde Landa 26, local Bajo A, en la capital española

Horarios de recogida:

Sábado: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo: de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Fuente: Captura de Facebook/Amelia Calzadilla

Se trata de un llamado a la comunidad cubana en el exterior y a los madrileños solidarios a contribuir con productos de primera necesidad -como alimentos no perecederos, artículos de higiene, ropa y medicamentos- que serán enviados a las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico.

