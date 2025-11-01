Imágenes impactantes: Guamo, en Granma, queda bajo el agua tras el desbordamiento del río Cauto

El poblado de Guamo, en el municipio Río Cauto de la provincia de Granma, se encuentra prácticamente bajo el agua tras el desbordamiento de la cuenca del río Cauto, el más largo de Cuba.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran un panorama devastador: botes arrastrados hasta el centro del pueblo, viviendas inundadas y familias esperando rescate desde los techos.

Las lluvias torrenciales provocadas por el huracán Melissa han dejado incomunicadas decenas de comunidades, obligando a las autoridades locales y a los cuerpos de rescate a desplegar un operativo sin precedentes para evacuar a la población.

En las últimas horas, cientos de personas, entre ellas embarazadas, madres con recién nacidos y menores, fueron trasladadas a la Sala Polivalente 1ro de Enero en Bayamo, convertida en centro de acogida temporal.

Desde el aire y tierra, las imágenes de CMKX Radio Bayamo confirman la magnitud del desastre: el nivel del agua alcanza los ventanales de las viviendas, mientras los botes improvisados y chalupas particulares se mueven entre calles totalmente anegadas.

“Guamo ahogado”, describió un internauta en sus redes, junto a videos tomados en las últimas horas.