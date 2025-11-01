Restablecen servicios de Ómnibus Nacionales en Camagüey, Las Tunas y Holguín

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Transporte (Mitrans) confirmó este viernes el restablecimiento de los servicios de Ómnibus Nacionales en Camagüey, Las Tunas y Holguín, aunque aún se mantienen canceladas las conexiones con Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Según la actualización publicada por el ministro del sector Eduardo Rodríguez Dávila, a través de su cuenta en Facebook, en Camagüey las salidas hacia Matanzas y Chambas se realizaron sin dificultades, mientras que en Las Tunas los destinos Camagüey y Holguín también cumplieron el horario previsto.

Captura de Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

En Holguín, sin embargo, hubo retrasos en las rutas hacia La Habana y Santa Clara, por falta de electricidad para el abastecimiento de combustible y demoras en la llegada de los pasajeros debido a las inclemencias del tiempo.

El viaje hacia Cienfuegos fue cancelado por ausencia total de viajeros.

Desde La Habana, hasta el cierre del reporte, solo habían partido tres ómnibus con 15 pasajeros hacia Camagüey, 18 hacia Las Tunas y 19 con destino a Holguín.

Captura de Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

El ministerio reiteró que siguen suspendidos los servicios de la programación nacional, incluidos los de Viazul y los fletes hacia Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, hasta que existan condiciones seguras para circular.

En cuanto a los ferrocarriles, continúan cancelados todos los trenes nacionales y locales de pasajeros hacia el oriente del país, mientras brigadas de la Unión de Ferrocarriles de Cuba inspeccionan y reparan los tramos dañados en Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Imagen: Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

Los vuelos nacionales e internacionales operan ya en el aeropuerto Frank País de Holguín y se restablecen parcialmente en el Antonio Maceo de Santiago de Cuba, ambos afectados por el huracán Melissa.

Las autoridades pidieron a los pasajeros de vuelos cancelados contactar a sus aerolíneas para reprogramar sus viajes.

En el transporte marítimo, dos catamaranes cubrieron la ruta Nueva Gerona–Batabanó, lo cual permitió evacuar a numerosos pasajeros que esperaban desde días atrás.

Finalmente, el Ministerio de Transporte informó que continúan los trabajos para recuperar la infraestructura vial, en coordinación con el Ministerio de la Construcción y las Fuerzas Armadas.

Persisten zonas incomunicadas, y se recomienda precaución ante posibles accidentes en tramos aún inestables.

El Mitrans decidió el pasado domingo suspender las salidas de trenes, ómnibus nacionales, barcos y vuelos aéreos ante la proximidad al oriente de Cuba del potente huracán Melissa, para “garantizar la seguridad de las pasajeros y medios de transporte”.