Hija de Alejandro Gil sobre acusación de espionaje: "Ha sido la piedra angular de esta investigación"

La hija de Alejandro Gil Fernández exigió a la Fiscalía ampliar la información sobre las acusaciones de espionaje contra el exministro de Economía y Planificación.

Laura María Gil González reclamó en Facebook “transparencia total” en el proceso, incluida la celebración de un juicio a puertas abiertas, transmitido en vivo por la televisión nacional, Cubavisión Internacional y con acceso a medios extranjeros.

En un extenso mensaje, la joven afirma que el comunicado oficial dejó “detalles sueltos” que “fomentan la especulación popular”.

En su comunicación, enumera los puntos que, a su juicio, la Fiscalía debe aclarar si la "piedra angular" del caso es el espionaje: qué hizo exactamente el acusado, a qué país o países habría servido, desde cuándo, por qué vías de comunicación, qué recibió a cambio, dónde y en qué escenarios ocurrieron los presuntos encuentros, bajo órdenes de quién, qué información reveló.

También pidió esclarecer, el supuesto caso de espionaje, qué medidas habría propuesto “por orden expresa de otro Estado”, qué pruebas respaldan esos hechos y cuál sería su seudónimo.

Asimismo, pide que los gobiernos supuestamente implicados emitan un pronunciamiento oficial, porque —dice— se trata de una acusación “muy seria” que trasciende la esfera doméstica y “lo conlleva a un caso internacional”.

Sostiene que su padre “se mantiene firme en su defensa” y que “no reconocerá bajo ninguna circunstancia ningún delito que no le sea debidamente verificado”.

La hija de Gil invoca los artículos 54 y 48 de la Constitución (libertad de expresión y derecho a la defensa del honor) para fundamentar su demanda de publicidad procesal y sostiene que “el pueblo cubano merece saber” los elementos probatorios.

Asegura que no había hablado antes por el “compromiso” de su familia de proteger la imagen del país y evitar un descontento popular o un conflicto internacional, y porque buscó respetar el debido proceso y colaborar con la instrucción; pero insiste ahora en que, si el Estado “ha puesto en práctica” una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde llevar esa transparencia “a su máxima expresión” en este caso.

Sobre la apertura del juicio, plantea que “participe todo el que desee”, con medios oficiales y no oficiales y cadenas extranjeras, y afirma que esa exigencia “no es solo mía”: asegura que Alejandro Gil también la ha reclamado “desde el primer día”.

Reitera que seguirá de cerca los desenlaces del proceso y su impacto político y social, dentro y fuera de Cuba.

La autora del mensaje subraya que su publicación no es ofensiva ni destructiva, no incita a la violencia, no revela secretos de Estado ni menosprecia a instituciones como el Ministerio del Interior, la Contraloría, la Fiscalía o la Presidencia.

Advierte, además, que cualquier represalia contra ella o su familia sería “totalmente ilegal” y violatoria de sus derechos humanos de libertad de expresión y autodefensa reconocidos en la Constitución.

En paralelo, ratifica su condición de “testigo fiel” del proceso y la firmeza de su padre en mantener su defensa sin admitir delitos no probados.

El pronunciamiento de Laura María Gil se produce luego de que la Fiscalía General de la República informara este viernes que ejerció acción penal pública contra Alejandro Miguel Gil Fernández —quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación— y otros imputados, tras culminar la investigación penal realizada por los órganos del Ministerio del Interior.

Las actuaciones contra el ex vice primer ministro y exministro de Economía y Planificación fueron presentadas al tribunal correspondiente y se solicitaron sanciones privativas de libertad “en correspondencia con los hechos cometidos”.

El Ministerio Público precisó que la solicitud de responsabilidad penal abarca un amplio catálogo de delitos: espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

La escueta comunicación oficial no ofreció detalles adicionales sobre el desarrollo del proceso en sede judicial más allá de la presentación de las actuaciones y de la petición de sanciones de prisión para todos los imputados.