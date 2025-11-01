Destrucción en Palma Soriano: El huracán Melissa deja en ruinas la centenaria Logia Masónica José Martí

Vídeos relacionados:

La Logia Masónica José Martí, fundada en 1911 en el municipio de Palma Soriano, ha quedado prácticamente destruida tras las inundaciones del Río Cauto tras el paso del huracán Melissa, que impactó el oriente de Cuba con categoría 3 y vientos sostenidos de más de 180 km/h.

Las imágenes enviadas por residentes de la zona a CiberCuba muestran escombros, muros colapsados y daños severos en el edificio histórico, considerado uno de los templos masónicos más antiguos de la región oriental.

“Así quedó la centenaria Logia Masónica José Martí de Palma Soriano”, escribió nuestra fuente junto a fotografías que muestran el derrumbe casi total del recinto, ubicado en la calle Martí (Este) No. 363, en el centro urbano del municipio.

El edificio, que cumplió 114 años desde su fundación el pasado 27 de agosto, es una pieza relevante de la historia cultural y cívica de Palma Soriano.

La Logia José Martí ha sido sede de múltiples encuentros fraternales y se mantuvo como una de las instituciones más activas de la masonería independiente en el oriente cubano, separada desde 2007 de la Gran Logia de Cuba.

En su momento acogió a delegaciones internacionales, incluyendo representantes de la Gran Logia Constitucional del Perú y era reconocida como un símbolo de pensamiento libre y fraternidad.

En 2011 celebró su centenario con actos en honor al Apóstol José Martí y a los masones fundadores que descansan en su panteón.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil mantiene en fase de alarma a varias zonas del oriente cubano, incluyendo Río Cauto, Cauto Cristo y Palma Soriano, debido a las inundaciones persistentes, cortes eléctricos y riesgos de nuevos deslizamientos.

Las autoridades locales han pedido a la población que permanezca en refugios o en viviendas seguras mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.