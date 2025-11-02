Niño cubano regala sus juguetes a quienes lo perdieron todo por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El gesto de un niño cubano de Bayamo ha conmovido a numerosas personas en las redes sociales, al conocerse que decidió donar sus juguetes a otros pequeños que lo perdieron todo tras el devastador paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba.

La usuaria de Facebook Yanelkys Llera Céspedes relató la historia.

"José regala sus juguetes a niños damnificados por el huracán Melissa. Hoy volvió a su escuela, después de tantos días sin asistir, pero esta vez sin vestir uniforme, no iba a recibir clases ni tampoco jugar con sus amigos".

La mujer explicó que la iniciativa partió del propio niño, quien, tras recibir una llamada de su abuela, rompió en llanto y comenzó a llenar su mochila con los juguetes que más quería.

"Sacó los libros de su mochila y en cambio la llenó de todo cuanto encontró, juguetes que para él tienen un valor sentimental, pero sabía que cambiaría mucho la vida de esos niños", escribió.

José pidió incluso otro bolso para seguir empacando lo que pudiera donar.

Su escuela, el seminternado 4 de Abril, fue habilitada como centro de evacuación para familias de Bayamo que lo perdieron todo durante el huracán.

"La directora le agradeció el gesto", precisó la autora de la publicación.

La abuela del menor, Xiomara Céspedes, confesó que había llorado muchísimo por el gesto tan humano de su nieto.

"Solo con una llamada para explicarle lo que habia sucedido con todas las personas de estas zonas y no perdió un minuto. Esos son los valores que le enseñamos desde pequeño, siempre ayudar a los demás", recalcó.

La mujer reveló que cuando era una niña, fue afectada por el ciclón Flora, que se llevó su casa, con su abuelo y gran parte de su familia.

"Por eso sé el sentimiento de esas lágrimas de José, por que le duele y mucho. Te amo mi nieto hermoso", agregó.

El acto de este niño, pequeño en edad pero grande en empatía, contrasta con la dura realidad que viven cientos de menores en los albergues improvisados tras el paso del huracán Melissa.

Escuelas convertidas en refugios precarios

Días antes, un cubano identificado como José Alberto Pérez López denunció las condiciones "alarmantes y profundamente indignas" en que se encuentran las familias evacuadas en la escuela Orlando Lara, también en Granma.

Según su testimonio, los niños y adultos permanecen sobre el suelo, sin colchones ni sábanas, expuestos a la humedad y al frío.

"La alimentación es prácticamente inexistente: no hay comida suficiente, ni agua potable garantizada. Tampoco se cuenta con atención médica estable ni recursos básicos para la higiene", detalló en Facebook.

"¿Cómo es posible que en medio de la tragedia, los niños sean recibidos sin un colchón que les proteja del frío suelo donde deben dormir?", cuestionó.

Su denuncia expuso la realidad de muchos centros de evacuación del país: lugares saturados, sin recursos ni condiciones, donde las promesas oficiales se desvanecen frente al desamparo cotidiano.

El discurso oficial y la realidad del pueblo

Mientras tanto, el gobierno insiste en su narrativa de eficiencia y control.

Tras una visita de Miguel Díaz-Canel a un albergue en Holguín, aseguró que los evacuados recibían "buena alimentación y atención médica y psicológica".

Sin embargo, los testimonios desde Bayamo, Río Cauto y Contramaestre revelan un panorama completamente distinto: refugios sin comida, sin medicamentos y sin colchones suficientes.

La mayoría de los evacuados, según reconocen incluso informes oficiales, fueron acogidos en casas de familiares o vecinos.

Más del 95 % de los desplazados no fue albergado por el Estado, sino por otros cubanos que, con sus propios medios, ofrecieron techo y comida a quienes nada tenían.

El gobierno celebra esta ·solidaridad popular· como muestra del ·espíritu revolucionario·, pero lo cierto es que ese mismo gesto evidencia la falta de capacidad institucional para proteger a la población.

Una crisis que se repite

Cada huracán en Cuba repite el mismo patrón: viviendas frágiles, refugios insuficientes, desabastecimiento y abandono.

Las familias damnificadas por Sandy, Irma, Ian o el más reciente Oscar aún esperan soluciones que nunca llegaron, mientras ahora Melissa ha vuelto a destruir lo poco que tenían.

En medio de esa devastación, el gesto de un niño que renuncia a sus juguetes para consolar a otros se convierte en un poderoso símbolo. No solo de bondad, sino también de resistencia ante la indiferencia oficial.

José, con su mochila llena de pequeños tesoros, ha demostrado más humanidad que todo un sistema que se proclama "solidario", pero que deja a su infancia dormir en el suelo.