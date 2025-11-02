Con el agua hasta el techo quedaron las viviendas en Río Cauto tras las inundaciones

Un video difundido en el grupo de Facebook Revolico Río Cauto muestra la magnitud de las inundaciones que han dejado bajo el agua gran parte del municipio granmense, donde casas, cultivos y caminos quedaron completamente sumergidos.
La grabación, publicada por Leodanis Sánchez, fue realizada desde un helicóptero y revela un paisaje devastado con solo los techos de las viviendas visibles, mientras el resto del poblado permanece cubierto por la crecida del río.
Las imágenes reflejan un nivel del agua tan alto que hace imposible distinguir las calles o los límites entre las casas. También muestran extensas áreas agrícolas anegadas, lo que implica pérdidas económicas severas para una zona que depende en gran parte de la producción de arroz y caña.
Vecinos del municipio han denunciado en redes sociales que las comunidades de Guamo Viejo, Cayama, Santa Rosa y Trinidad están entre las más afectadas. En los videos publicados durante las últimas horas, los pobladores claman por ayuda y aseguran que “el 90% de la gente lo va a perder todo”.
El huracán Melissa, que azotó el oriente cubano con intensas lluvias, provocó el desbordamiento del río Cauto, el más largo del país, arrasando viviendas y cultivos a su paso.
Las autoridades han desplegado helicópteros, transportadores anfibios y equipos de rescate del Ejército, aunque las operaciones avanzan con dificultad debido al nivel del agua.
Las imágenes compartidas por Sánchez se han viralizado rápidamente en redes, convirtiéndose en un símbolo del desastre y de la vulnerabilidad de miles de familias en el oriente cubano.
“Mucha fuerza para mi gente del barrio donde nací y me crié. La casa de todos bajo agua que tristeza”, comentó una usuaria impactada por la magnitud de la tragedia.
Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Río Cauto, Cuba
¿Cuál es la situación actual en Río Cauto tras las inundaciones?
Río Cauto se encuentra en una situación crítica tras el desbordamiento del río Cauto, donde las inundaciones han dejado a gran parte del municipio bajo el agua, afectando viviendas, cultivos y caminos. Las autoridades han desplegado equipos de rescate, pero el avance es lento debido a la magnitud del desastre.
¿Qué comunidades han sido las más afectadas por las inundaciones en Río Cauto?
Las comunidades más afectadas incluyen Guamo Viejo, Cayama, Santa Rosa y Trinidad, donde se reporta que muchos residentes han perdido todo debido a las inundaciones. Estas áreas han sido señaladas por los vecinos como las más devastadas por el desbordamiento del río.
¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano ante las inundaciones en Río Cauto?
El gobierno cubano ha desplegado helicópteros, transportadores anfibios y equipos de rescate del Ejército para atender la emergencia en Río Cauto. Sin embargo, la respuesta ha sido criticada por su lentitud y falta de coordinación efectiva, lo que ha generado indignación entre los afectados.
¿Qué impacto económico han tenido las inundaciones en Río Cauto?
Las inundaciones han tenido un impacto económico severo en Río Cauto, especialmente en la agricultura, que es un pilar económico de la región. Cultivos de arroz y caña han sido destruidos, lo que implica pérdidas significativas para la economía local.
