Con el agua hasta el techo quedaron las viviendas en Río Cauto tras las inundaciones

Viviendas casi cubiertas por el agua en el municipio de Río Cauto, Granma.

Un video difundido en el grupo de Facebook Revolico Río Cauto muestra la magnitud de las inundaciones que han dejado bajo el agua gran parte del municipio granmense, donde casas, cultivos y caminos quedaron completamente sumergidos.

La grabación, publicada por Leodanis Sánchez, fue realizada desde un helicóptero y revela un paisaje devastado con solo los techos de las viviendas visibles, mientras el resto del poblado permanece cubierto por la crecida del río.

Las imágenes reflejan un nivel del agua tan alto que hace imposible distinguir las calles o los límites entre las casas. También muestran extensas áreas agrícolas anegadas, lo que implica pérdidas económicas severas para una zona que depende en gran parte de la producción de arroz y caña.

Vecinos del municipio han denunciado en redes sociales que las comunidades de Guamo Viejo, Cayama, Santa Rosa y Trinidad están entre las más afectadas. En los videos publicados durante las últimas horas, los pobladores claman por ayuda y aseguran que “el 90% de la gente lo va a perder todo”.

El huracán Melissa, que azotó el oriente cubano con intensas lluvias, provocó el desbordamiento del río Cauto, el más largo del país, arrasando viviendas y cultivos a su paso.

Las autoridades han desplegado helicópteros, transportadores anfibios y equipos de rescate del Ejército, aunque las operaciones avanzan con dificultad debido al nivel del agua.

Las imágenes compartidas por Sánchez se han viralizado rápidamente en redes, convirtiéndose en un símbolo del desastre y de la vulnerabilidad de miles de familias en el oriente cubano.

“Mucha fuerza para mi gente del barrio donde nací y me crié. La casa de todos bajo agua que tristeza”, comentó una usuaria impactada por la magnitud de la tragedia.