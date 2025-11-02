Cubano Andy Pagés brilla en el juego decisivo de la Serie Mundial y salva a los Dodgers

Vídeos relacionados:

El jardinero cubano Andy Pagés se convirtió en uno de los héroes de los Dodgers de Los Ángeles tras realizar una espectacular atrapada que salvó a su equipo en el séptimo juego de la Serie Mundial, evitando el título de los Toronto Blue Jays y llevando el encuentro a entradas extras.

Durante los nueve innings reglamentarios, Pagés estuvo lejos de la acción, pero su momento llegó cuando el mánager Dave Roberts decidió sustituir a Tommy Edman y colocarlo en el jardín central en una situación crítica: bases llenas y dos outs en la parte baja del noveno episodio.

Toronto ganaba 4x3 y estaba a solo un imparable del campeonato. Entonces, el bateador Ernie Clement conectó un fuerte elevado hacia el central-izquierdo que parecía imposible de atrapar.

El estadio Rogers Centre, repleto con más de 40 mil fanáticos, se preparaba para el grito del título, pero Andy Pagés apareció como un relámpago, cruzando el campo para realizar una atrapada impresionante que dejó al público canadiense en silencio y a los Dodgers con vida.

Finalmente, Dodgers venció 5-4 para lograr su segunda corona en línea.

De “villano” a héroe

La jugada significó una redención deportiva para Pagés, quien no había tenido una buena Postemporada con el bate. Llegó al juego con promedio ofensivo de apenas .080, producto de 4 hits en 50 turnos, con una carrera impulsada y dos anotadas.

En esta Serie Mundial, sus números ofensivos eran discretos (1 hit en 15 turnos), pero su aporte defensivo en el momento más crítico cambió el destino del campeonato.

Con esta victoria, Pagés se une a un selecto grupo histórico, convirtiéndose en el segundo pelotero nacido en Cuba con dos anillos de Serie Mundial en sus dos primeras temporadas en MLB, después de Orlando “El Duque” Hernández (1998-1999).

Orgullo cubano con historia en MLB

Con esta consagración, Andy Pagés, de Pinar del Río, sigue escribiendo su nombre entre los peloteros cubanos más exitosos de la nueva generación en Grandes Ligas.

Su actuación recuerda la irrupción de Orlando Hernández, quien también ganó títulos consecutivos en sus primeras dos campañas con los Yankees a finales de los 90.

El joven cubano, que debutó con los Dodgers en 2024, se consolida como pieza clave de una franquicia plagada de estrellas, y su espectacular atrapada ya se perfila como una de las más memorables en la historia moderna de las Series Mundiales.

Una jugada, un salto, un instante. Andy Pagés volvió a demostrar que el corazón de Cuba también late en el diamante de las Grandes Ligas.