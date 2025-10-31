“No tenemos comida ni leche para la niña”: el grito de auxilio de un cubano en Cayo Granma, Santiago de Cuba

El joven Alejandro, más conocido como Toti y residente en Cayo Granma, en la bahía de Santiago de Cuba, lo perdió todo tras el paso del huracán Melissa, mientras muestra los escombros donde antes estuvo su casa, entre colchones mojados, paredes derrumbadas y la desesperación de no tener alimentos ni medicamentos para su familia.
El video fue difundido en los perfiles en redes sociales de Conducta Dade, un proyecto que visibiliza historias de cubanos en situación de vulnerabilidad y que ahora centra su atención en quienes, como Toti, enfrentan la pérdida total de sus hogares tras el huracán.
“Perdí todo… el techo, los muebles, los libros, la ropa de la niña”, dice con la voz entrecortada mientras recorre su vivienda devastada.
Su testimonio refleja el drama humano que dejó Melissa en uno de los puntos más golpeados en la provincia de Santiago de Cuba.
“Hasta este momento no hemos podido recuperar nada. No tenemos nada que comer, no tenemos leche para la niña, no tenemos dinero para comprar alimento”, lamenta el joven, quien asegura que pasará la noche en casa de una vecina.
Las imágenes evidencian techos colapsados, electrodomésticos destruidos y una familia sin recursos para empezar de nuevo, en medio del silencio institucional que pesa sobre las comunidades más afectadas.
La comunidad de Cayo Granma se encuentra sumida en la devastación, tras el embate del huracán Melissa.
El ciclón, que impactó el oriente de Cuba con categoría 3, provocó la destrucción de numerosas viviendas y la pérdida total de bienes materiales para muchas familias.
Evidencias del desastre circulan en la plataforma de Facebook, específicamente en el grupo “Amigos del Cayo”, donde varios usuarios han publicado videos que capturan la magnitud del daño.
Estas grabaciones confirman el violento impacto sobre las estructuras del pequeño islote ubicado a la entrada de la bahía santiaguera.
Las imágenes difundidas en la comunidad virtual ilustran un panorama de ruina: residencias completamente colapsadas, tejados arrancados y embarcaciones volcadas, producto de la intensidad de los vientos y el fuerte oleaje.
Un residente del reparto Chicharrones, en Veguita de Galo, Santiago de Cuba, mostró en un video enviado a CiberCuba cómo su vivienda quedó devastada tras el temporal. En el patio, solo quedan restos de tablas, planchas de zinc retorcidas y árboles caídos sobre los muebles y la cama del afectado.
En Contramaestre, un barrio entero quedó bajo el agua y el lodo tras el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona.
Viviendas arrasadas, árboles arrancados de raíz y caminos bloqueados por toneladas de escombros es el triste paisaje que dejó el meteoro en Guamá, el municipio costero de Santiago de Cuba por donde Melissa tocó tierra el miércoles con vientos de alrededor de 200 km/h.
