Quinceañera celebra cumpleaños en un centro de evacuación en Las Tunas tras el paso del huracán Melissa

La solidaridad convirtió un refugio en el escenario de una fiesta de quince

María Elena, una adolescente de Río Cauto, celebró sus quince años en un centro de evacuación en Las Tunas, después de que el huracán Melissa afectara la región oriental del país.

Su historia, compartida por CNC TV Granma muestra un gesto de esperanza y unión en medio de la adversidad.



La iniciativa solidaria fue promovida por el colectivo Sx.fotos y contó con el apoyo de varios emprendedores y negocios locales, que donaron productos y servicios para organizar una fiesta sorpresa.

Entre ellos participaron Tienda Victory, Toronto Star Bar, Sublimarte, Decoración Tunas Marle ArteFiesta, Sandra Repostería e Insumos de Pastelería, y Amauris Cervantes.

Durante la celebración, un funcionario del régimen agradeció el esfuerzo colectivo y la colaboración de todos los involucrados.

“Gracias, gracias”, expresó al reconocer el trabajo de quienes transformaron un espacio de emergencia en un lugar de alegría.

La fiesta reunió a vecinos, familiares y amigos de la joven, quienes improvisaron música, comida y decoración para hacer posible el sueño de María Elena, en una jornada marcada por la empatía y la solidaridad del pueblo tunero.

En medio de las pérdidas y la incertidumbre provocadas por el huracán Melissa, además de la dilatada recuperación y la certeza de que algunos bienes materiales jamás regresarán, esta historia simboliza la capacidad de la sociedad civil cubana para unirse y celebrar la vida incluso en los momentos más difíciles.

El huracán Melissa, que azotó el oriente cubano con vientos de gran intensidad, dejó una estela de destrucción en provincias como Holguín, Santiago de Cuba y Granma.

Sin embargo, inmediatamente después, varias iniciativas solidarias han aflorado. La Iglesia Metodista de Cuba organizó entregas de alimentos y artículos de primera necesidad en varias localidades afectadas, como parte de una red de apoyo comunitario frente al abandono estatal.

En Las Tunas, donde muchas personas fueron evacuadas desde Granma, bicitaxistas tuneros ayudaron al traslado de familias damnificadas que llegaron sin pertenencias ni recursos. Su colaboración fue clave en el acceso a centros de evacuación y albergues temporales.

Simultáneamente, la iniciativa “Huellas” activó una campaña de recolección de donativos para entregar ropa, zapatos y alimentos a personas afectadas por el fenómeno natural.

Desde el exterior también se activaron redes de apoyo. Un cubano radicado en Estados Unidos logró enviar ayuda a más de 60 familias en el municipio de Mayarí, en Holguín, mediante remesas personales destinadas a comprar alimentos y útiles domésticos.

Estas acciones reflejan una solidaridad ciudadana que ha emergido con fuerza para suplir la ausencia de una respuesta institucional efectiva frente a la emergencia humanitaria provocada por el huracán Melissa.