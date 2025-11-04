Buque de la Armada de Colombia zarpa hacia Cuba con más de 240 toneladas de ayuda humanitaria y combustible

Vídeos relacionados:
El gobierno de Colombia envió este lunes a Cuba un buque de la Armada Nacional con más de 240 toneladas de asistencia humanitaria y combustible, en el marco de la operación humanitaria que su gobierno lidera en el Caribe tras el paso del huracán Melissa.
Desde la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, zarpó el buque ARC Victoria, bajo el mando de la capitán de fragata María Ángela Fuentes, con destino a la isla, donde se prevé su llegada el jueves 6 de noviembre. A bordo viajan 65 tripulantes encargados de entregar los suministros a las autoridades cubanas.
La misión incluye 54 toneladas de carga seca, con kits de alimentos, aseo, toldillos y leche UHT, además de 56,000 galones de diésel, gasolina y agua potable, insumos esenciales para las comunidades afectadas por el huracán.
“El Caribe no está solo. Este es un esfuerzo interinstitucional del Gobierno del Cambio, donde todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabaja unido. Así, Colombia reafirma su compromiso y solidaridad con los pueblos del Caribe”, declaró Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El envío es fruto de una operación coordinada entre la UNGRD, la Cancillería de Colombia, la Armada Nacional, la Defensa Civil, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, con el apoyo de la Fuerza Naval del Caribe.
Durante el acto de zarpe estuvieron presentes el director de la UNGRD, Carlos Carrillo; el embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño Cairo; y el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, contralmirante Carlos Hernando Oramas, quienes supervisaron la carga y la partida del buque.
Este envío se suma al cargamento anterior de 22 toneladas de ayuda humanitaria que Colombia despachó hacia Cuba y Jamaica a finales de octubre, como respuesta inmediata a los daños ocasionados por el huracán Melissa.
En esa primera entrega, coordinada también por la UNGRD, se enviaron 1,100 kits de alimentos, 1,100 kits de aseo personal, 2,800 juegos de sábanas y 2,800 toldillos.
El huracán Melissa dejó una estela de destrucción en el oriente cubano, donde miles de familias permanecen sin electricidad ni agua potable, y donde se concentran los esfuerzos internacionales de ayuda humanitaria.
“La solidaridad del Gobierno del Cambio se siente dentro y fuera del país”, destacó la UNGRD en un comunicado. “Colombia no olvida que el Caribe es una sola región y que en los momentos difíciles, los pueblos hermanos se apoyan”.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria de Colombia a Cuba tras el huracán Melissa
¿Qué tipo de ayuda humanitaria envió Colombia a Cuba?
Colombia envió más de 240 toneladas de asistencia humanitaria a Cuba, que incluyen 54 toneladas de carga seca como kits de alimentos, aseo, toldillos y leche UHT, además de 56,000 galones de diésel, gasolina y agua potable. Esta ayuda busca aliviar las necesidades básicas de las comunidades afectadas por el huracán Melissa.
¿Cuál es el objetivo de la misión humanitaria de Colombia hacia Cuba?
El objetivo de la misión humanitaria es apoyar a las comunidades cubanas afectadas por el huracán Melissa mediante el envío de suministros esenciales. Colombia reafirma su compromiso y solidaridad con los pueblos del Caribe, contribuyendo a la recuperación tras el desastre natural.
¿Cómo se ha coordinado el envío de ayuda humanitaria desde Colombia?
El envío fue coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD), junto con la Cancillería, la Armada Nacional, la Defensa Civil, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol. Esta operación es parte de un esfuerzo interinstitucional para responder a los daños causados por el huracán.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba para la distribución de la ayuda humanitaria?
Cuba enfrenta desafíos significativos en la distribución de la ayuda humanitaria debido a la falta de infraestructuras adecuadas, cortes eléctricos y dificultades de comunicación. Además, existe escepticismo sobre el manejo gubernamental de los recursos, ya que en ocasiones anteriores las donaciones no llegaron directamente a los damnificados.
