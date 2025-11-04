Buque de la Armada de Colombia zarpa hacia Cuba con más de 240 toneladas de ayuda humanitaria y combustible

Vídeos relacionados:

El gobierno de Colombia envió este lunes a Cuba un buque de la Armada Nacional con más de 240 toneladas de asistencia humanitaria y combustible, en el marco de la operación humanitaria que su gobierno lidera en el Caribe tras el paso del huracán Melissa.

Desde la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, zarpó el buque ARC Victoria, bajo el mando de la capitán de fragata María Ángela Fuentes, con destino a la isla, donde se prevé su llegada el jueves 6 de noviembre. A bordo viajan 65 tripulantes encargados de entregar los suministros a las autoridades cubanas.

La misión incluye 54 toneladas de carga seca, con kits de alimentos, aseo, toldillos y leche UHT, además de 56,000 galones de diésel, gasolina y agua potable, insumos esenciales para las comunidades afectadas por el huracán.

“El Caribe no está solo. Este es un esfuerzo interinstitucional del Gobierno del Cambio, donde todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabaja unido. Así, Colombia reafirma su compromiso y solidaridad con los pueblos del Caribe”, declaró Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El envío es fruto de una operación coordinada entre la UNGRD, la Cancillería de Colombia, la Armada Nacional, la Defensa Civil, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, con el apoyo de la Fuerza Naval del Caribe.

Durante el acto de zarpe estuvieron presentes el director de la UNGRD, Carlos Carrillo; el embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño Cairo; y el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, contralmirante Carlos Hernando Oramas, quienes supervisaron la carga y la partida del buque.

Este envío se suma al cargamento anterior de 22 toneladas de ayuda humanitaria que Colombia despachó hacia Cuba y Jamaica a finales de octubre, como respuesta inmediata a los daños ocasionados por el huracán Melissa.

En esa primera entrega, coordinada también por la UNGRD, se enviaron 1,100 kits de alimentos, 1,100 kits de aseo personal, 2,800 juegos de sábanas y 2,800 toldillos.

El huracán Melissa dejó una estela de destrucción en el oriente cubano, donde miles de familias permanecen sin electricidad ni agua potable, y donde se concentran los esfuerzos internacionales de ayuda humanitaria.

“La solidaridad del Gobierno del Cambio se siente dentro y fuera del país”, destacó la UNGRD en un comunicado. “Colombia no olvida que el Caribe es una sola región y que en los momentos difíciles, los pueblos hermanos se apoyan”.