Iniciativa Huellas se suma a la solidaria: Recogen donaciones para familias que perdieron por Melissa

Johanna Jolá, líder de la iniciativa solidaria Huellas, encabeza una campaña de recolección de donaciones destinada a las familias del oriente de Cuba que lo perdieron todo tras el paso del huracán Melissa.
El 31 de octubre, Jolá lanzó el llamado urgente a través de su página de Facebook, tras recibir peticiones directas de vecinos de la zona oriental que pedían ayuda para aliviar la crítica situación en la que quedaron miles de damnificados.
“Tras el paso del huracán Melissa, los residentes en el oriente del país sufrieron severos daños en sus viviendas con pérdidas totales de todos sus bienes. Huellas ha sido contactada por los vecinos de la zona que nos han pedido ayuda. Si desea hacer que su aporte cuente, contáctenos al +53 55057111”, escribió.
Este lunes, Jolá volvió a publicar un mensaje en Facebook reafirmando que la “ola solidaria sigue creciendo” en el Casino Deportivo, donde decenas de voluntarios y familias se han sumado a la iniciativa.
“Es hermoso cuando llegan nuestros niños con su mágica inocencia, demostrando que un mundo mejor es posible”, expresó en su publicación más reciente.
El proyecto Huellas está recolectando artículos de aseo, ropa y calzado, ropa de invierno, colchas, materiales escolares, juguetes, alimentos enlatados y medicamentos, que serán entregados directamente en mano a las familias damnificadas, sin intermediarios.
“Huellas irá personalmente a la región oriental y hará entrega de todo lo recaudado. Ese es nuestro compromiso. La solidaridad no puede ser bloqueada”, enfatizó Jolá.
No es la primera vez que Huellas, desde La Habana, ha desarrollado iniciativas solidarias con las familias afectadas por ciclones en el oriente de Cuba.
Antes, los activistas de la iniciativa solidaria Huellas lanzaron una campaña a través de las redes sociales para brindar ayuda a las personas damnificadas tras el paso del huracán Oscar por el oriente de Cuba.
Tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, diversas expresiones de solidaridad se activaron desde la diáspora y dentro de la isla.
En la ciudad de Miami, cubanos organizaron una red de apoyo para enviar alimentos, medicamentos y productos básicos a los damnificados, movilizando voluntarios y recolectando ayuda en puntos comunitarios, con énfasis en el envío directo y sin intermediarios.
Al mismo tiempo, dentro de Cuba comenzaron a surgir campañas espontáneas de ayuda ciudadana impulsadas por activistas y vecinos preocupados por las condiciones críticas de miles de familias.
Se recogieron productos de aseo, alimentos y ropa, con el compromiso de entregarlos personalmente en las comunidades afectadas del oriente, priorizando la ayuda sin intervención estatal.
Entre las iniciativas más constantes, destaca la labor de la Iglesia Metodista, que ha mantenido la entrega de asistencia en zonas golpeadas.
A través de su red de templos y fieles, han distribuido colchones, alimentos y materiales de primera necesidad, enfocándose también en brindar acompañamiento emocional y apoyo espiritual a los damnificados.
