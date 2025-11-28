Alerta epidemiológica en Holguín: leptospirosis amenaza tras paso del huracán Melissa

Las autoridades sanitarias advierten que no se debe esperar a que evolucionen o agraven los síntomas

Las autoridades sanitarias de Holguín se encuentran en alerta ante el riesgo de aumento de los índices de contagio por leptospirosis, tras el paso del huracán Melissa, que dejó inundaciones y aguas contaminadas propicias para el contagio de esta bacteria mortal.

Las condiciones actuales, con el arrastre de aguas contaminadas, posibilitan el contagio de las personas mediante heridas, fundamentalmente en la zona de los pies, piernas y manos, informó este 27 de noviembre la emisora provincial Radio Angulo a través de su página digital.

Debido a la acumulación de basura y la proliferación de mosquitos, la ciudad de Holguín enfrenta un grave deterioro sanitario, lo que ha provocado enfermedades en adultos y niños, especialmente en el reparto Lenin, denunciaron residentes en esa urbe días atrás.

La leptospirosis es una enfermedad producida por la Leptospira interrogans, una bacteria que afecta a humanos y varios animales mamíferos, aves, anfibios y reptiles, entre los que sobresalen perros y roedores.

Históricamente, esta enfermedad alcanza índices elevados en la provincia de Holguín, donde las condiciones sanitarias precarias y la crianza de animales como el cerdo constituyen fuentes constantes de infección mediante el contacto directo con su orina.

El sistema de salud provincial instauró una alerta epidemiológica con el fin de dar tratamiento a los pacientes que acudan a los servicios médicos con síntomas sugestivos.

Las autoridades sanitarias recomendaron que cultivadores de arroz, personas que deben cruzar arroyos crecidos, criadores de animales y trabajadores de la agricultura hagan uso de medidas básicas de protección como guantes, botas de trabajo y el lavado frecuente de manos una vez que se han expuesto a actividades de riesgo.

En humanos, la bacteria penetra en el organismo por la piel o mucosas, pasa al torrente sanguíneo y ataca diversos órganos como el hígado y riñones.

Es eliminada por la orina, siendo el contacto con esta un medio de transmisión. La enfermedad puede durar desde pocos días hasta tres o más semanas, en dependencia de la gravedad.

La sintomatología más evidente de esta zoonosis es la fiebre, la coloración amarilla de piel y mucosas y dolores en la zona de la pantorrilla. Sin embargo, también pueden presentarse dolores de cabeza, musculares, articulares y óseos, y hasta hemorragias.

Las autoridades sanitarias advirtieron que no se debe esperar a que evolucionen o agraven los síntomas, pues los enfermos llegarían tarde a los servicios médicos. Esta es una enfermedad que se complica y puede conllevar a formas graves, donde resulta más complejo su tratamiento.

Radio Angulo recomendó mantener el entorno limpio y ordenado, evitar baños en presas, pozos o ríos, utilizar guantes y botas durante el trabajo con animales y evitar la proliferación de roedores en las viviendas con una correcta disposición de los residuales.

El medio estatal advirtió que no se debe andar sin protección en los corrales de cerdos ni descalzos en los patios con fango, como una manera efectiva de cuidar los pies, principal puerta de entrada de esta bacteria.

El paso de Melissa dejó a Holguín con extensas áreas inundadas y sistemas de alcantarillado colapsados, condiciones ideales para la propagación de la leptospirosis.

La provincia enfrenta ahora el desafío de recuperarse de los daños materiales del ciclón y contener una posible epidemia que amenaza especialmente a las comunidades rurales y los trabajadores agrícolas más expuestos a las aguas contaminadas.

Asimismo, tras el azote del meteoro, el oriental territorio experimenta un deterioro epidemiológico y el aumento de síndromes febriles marcado por la circulación de la chikungunya y el serotipo cuatro del dengue.