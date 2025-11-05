Congresista María Elvira Salazar reacciona con dureza al revés republicano en elecciones locales de EE.UU.

Vídeos relacionados:

La congresista republicana María Elvira Salazar no dejó espacio para eufemismos tras los resultados de las elecciones locales celebradas este martes en Estados Unidos, donde el Partido Republicano sufrió importantes derrotas en estados clave como Nueva York, Virginia y Nueva Jersey.

En una publicación que resonó rápidamente en redes sociales, Salazar expresó su frustración y alarma por lo que considera una peligrosa pérdida del voto hispano:

“Llevo meses diciéndolo. Los hispanos que impulsaron la gran victoria de Trump se están yendo… y lo estamos permitiendo", sentenció la congresista cubanoamericana en referencia al que ha sido uno de sus reproches a la actual Administración: las deportaciones de trabajadores hispanos sin antecedentes penales.

"Anoche, en Nueva Jersey y Virginia, el voto hispano se movió más de 25 puntos a la IZQUIERDA", advirtió a continuación.

"Esos estados solo se ganan si los hispanos se quedan con el Partido Republicano. Republicanos: despierten. Fe. Familia. Libertad. DIGNIDAD", concluyó.

Estas palabras no solo han sido un llamado de atención a su partido, sino también un reconocimiento explícito del desencanto que ha empezado a fracturar el vínculo entre el Partido Republicano y una comunidad que alguna vez fue uno de sus baluartes emergentes.

Su mención final a "Fe. Familia. Libertad. DIGNIDAD", ha sido interpretada por muchos como un guiño al llamado "Plan Dignidad", una propuesta legislativa impulsada por la misma Salazar y diseñada para ofrecer una vía de regularización a inmigrantes sin documentos.

Un aluvión de reacciones: Indignación, escepticismo y ultimátums

La declaración de la congresista generó miles de respuestas que, en su mayoría, oscilaron entre la indignación y la decepción. El mensaje más repetido: el Partido Republicano ha perdido el respaldo hispano porque ha dejado de defenderlo.

Un ciudadano lo resumió con claridad: “Sabes cuántos de sus votantes hoy sufren porque tienen un familiar detenido... Apoya a esas familias y es muy probable que seas reelegida.”

Muchos destacaron la disonancia entre los valores republicanos tradicionales y la realidad actual de sus políticas migratorias.

“Nos han tratado como que no somos seres humanos. Me duele ver cuando tiran a nuestra gente al suelo. Nuestra gente no es criminal”, escribió otra usuaria.

La imagen de la separación familiar, redadas indiscriminadas y detenciones de personas con procesos legales pendientes fue una constante en los comentarios.

Otro usuario fue más directo:

“Menos mal que ya se están dando cuenta. No puedes hacerle daño a una comunidad y pensar que sus hijos y familiares van a volver a votar a favor de quien los ofende.”

El sentimiento general puede sintetizarse en una frase recurrente: “Están recogiendo lo que sembraron.”

El voto hispano como voto castigo

Las recientes elecciones locales evidenciaron un fenómeno que algunos analistas ya anticipaban: el voto hispano ha comenzado a funcionar como un voto castigo. Comentarios como:

“Los hispanos tienen familias sin documentos que están sufriendo por la persecución… los republicanos seguirán perdiendo votos.”

…reflejan un sentir extendido. El voto ya no se da por afinidad ideológica únicamente, sino por respuesta al trato recibido. Muchos expresaron no solo su alejamiento del Partido Republicano, sino también su rechazo a figuras como Donald Trump y a quienes, como Salazar, lo han respaldado:

“Cuando uno apoya a Trump, uno pierde su dignidad.”

El reclamo por el Plan Dignidad y promesas incumplidas

Una línea recurrente en las respuestas es el reclamo por la falta de acción legislativa tangible.

Muchos seguidores de Salazar le recordaron su promesa de impulsar el Plan Dignidad, que muchos ven como la última esperanza de reconciliación entre los republicanos y la comunidad inmigrante

Otros fueron más críticos, aludiendo a un sentimiento de traición: “Prometieron soluciones migratorias y lo que han hecho es tratar como animales a las personas. Ahí está el resultado.”

¿El principio del fin de la hegemonía MAGA entre hispanos?

Las reacciones también expusieron un fenómeno más profundo: el agotamiento de la narrativa de derecha extrema entre latinos. Se denunció el uso de la fe, el anticomunismo y el discurso de la ley y el orden como herramientas de manipulación.

Una frase se repitió como un mantra y sentencia: “Sin el apoyo de los latinos, no son nadie.”

En este contexto, la derrota en estados tradicionalmente demócratas fue vista no como una sorpresa, sino como una advertencia. Como dijo una usuaria:

“Si pensaban que podían maltratar a nuestra gente y que íbamos a seguir votando por ustedes, estaban muy equivocados.”

