Venden picadillo y salchichas a damnificados del huracán Melissa en Río Cauto

Venta de alimentos y distribución de agua en Río Cauto tras las inundaciones del huracán Melissa.

Vídeos relacionados:

En el municipio de Río Cauto, provincia de Granma, las autoridades locales realizan ventas de módulos de picadillo y salchichas destinados a las familias damnificadas por las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, según informó un trabajador del gobierno local.

José Manuel Rodríguez Valdivia, quien se identifica como empleado del gobierno en Río Cauto, informó en Facebook que la venta se realiza en la antigua tienda TRD de Viviendas Campesinas, donde cada núcleo familiar puede adquirir un módulo de alimentos por 79 pesos cubanos, alimentos a precios asequibles pero muy lejos de satisfacer las necesidades de una población donde muchos han perdido todo.

Captura Facebook / José Manuel Rodríguez Valdivia

El funcionario del régimen explicó que la distribución abarca las bodegas desde El Rincón hasta Melones, como parte de lo que calificó como “esfuerzos de abastecimiento en este período de post-inundaciones por Melissa”.

Para acceder a la compra, los vecinos deben presentar la libreta de abastecimiento, el sistema de control estatal que continúa siendo la vía principal para adquirir los pocos productos básicos en Cuba.

En otra publicación, Rodríguez informó que el Acopio Provincial en la plaza Ángel Frías también está ofreciendo productos agrícolas y agua potable a los pobladores.

Lo más leído hoy:

Captura Facebook / José Manuel Rodríguez Valdivia

Según detalló, los kioscos instalados en el área trasera del mercado venden viandas como yuca, calabaza, plátano y cebollino, además de azúcar, harina, pasta de tomate, coditos, caldosa, jamonada, masa cárnica y comida elaborada, a 10 pesos la ración.

Como parte del apoyo en esta fase de recuperación, agregó que se habilitó una pipa de agua potable gratuita para los vecinos, con el fin de aliviar la escasez de ese líquido que persiste en la zona tras las lluvias e inundaciones.

Aunque las autoridades locales presentan estas acciones como medidas de ayuda, muchos residentes han cuestionado que los damnificados deban pagar por alimentos básicos en medio de una emergencia humanitaria, cuando la mayoría perdió viviendas, pertenencias y medios de subsistencia.

Mientras en municipios como Río Cauto las autoridades optan por vender módulos de alimentos a familias que lo han perdido todo, el régimen cubano ha implementado medidas paralelas que apuntan a la distribución controlada de productos básicos, priorizando algunos grupos vulnerables tras el paso del huracán Melissa.

Una libra de pollo será vendida a embarazadas y niños de hasta 13 años, como parte de un esfuerzo del gobierno por atender a esos sectores en medio de la crisis alimentaria agudizada por el evento meteorológico.

Esta distribución, sin embargo, se limita a provincias afectadas como Santiago de Cuba, Granma y Holguín, y sigue una lógica de racionamiento supervisado a través de la libreta de abastecimiento.

En la misma línea, las autoridades de Santiago de Cuba anunciaron que la entrega de alimentos se centrará en infantes de municipios con mayor nivel de afectación.

Según medios locales, esta decisión responde a las limitaciones de disponibilidad y transporte, lo que ha obligado a establecer criterios de prioridad para acceder a productos como leche en polvo, compotas, arroz y frijoles.

De forma más general, el gobierno confirmó que beneficiará a los damnificados por el huracán con entregas de productos de la canasta básica a través de módulos y otras acciones puntuales.