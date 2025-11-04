Díaz-Canel visita Río Cauto tras las históricas inundaciones por Melissa: “¿Ya bajó el agua?”

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recorrió este martes la localidad de El Recreo, en el municipio de Cauto Cristo (Granma), una de las zonas más golpeadas por el huracán Melissa, cuyo paso provocó el desbordamiento del río Cauto, el más caudaloso de la isla.

Durante la visita, registrada en un video y varias publicaciones en Facebook, se escucha al mandatario preguntar a los vecinos: “¿Ya bajó el agua?”, una frase desconectada ante la magnitud del desastre.

Una comunidad aún bajo el agua

La comunidad El Recreo, con una población de apenas 234 habitantes distribuidos en 102 viviendas, permanece parcialmente inundada tras el paso del ciclón. Según Yunay Gertrudis Rivera Peña, delegada de la circunscripción, “la experiencia del huracán Melissa sobrepasó todas las vividas anteriormente”, ya que el agua proveniente de los escurrimientos de Granma y Holguín anegó casas, destruyó techos y dañó todas las pertenencias de los vecinos.

Los principales daños se concentran en la agricultura y la ganadería, con la pérdida total de cultivos como yuca, calabaza, boniato, plátano y hortalizas, además del ganado menor. Los moradores, muchos aún refugiados, afirman que las viviendas siguen bajo agua, aunque el nivel ha descendido levemente en las últimas horas.

Promesas oficiales y escepticismo popular

Díaz-Canel, acompañado por Roberto Morales Ojeda, Yudelkis Ortiz Barceló y otros dirigentes del PCC, aseguró que “la Revolución no dejará a nadie desamparado” y llamó a la “unidad para enfrentar la recuperación”.

Sin embargo, en redes sociales y grupos comunitarios, abundan los comentarios que denuncian la lentitud en la entrega de ayuda, la falta de transparencia en la gestión local y la sensación de abandono estatal.

Varios residentes sostienen que los operativos de emergencia han sido insuficientes y que la prioridad oficial parece ser la propaganda política más que la atención directa a los damnificados.

Contexto: Melissa y el desastre en el oriente cubano

El huracán Melissa, de categoría 5, dejó un panorama devastador en el oriente cubano: inundaciones masivas, viviendas destruidas y pérdidas agrícolas severas. Municipios como Río Cauto, Cauto Cristo, Jiguaní y Bayamo figuran entre los más afectados.

Mientras el gobierno intenta mostrar control y presencia institucional, miles de familias enfrentan la emergencia sin recursos, electricidad ni agua potable.