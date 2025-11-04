Díaz-Canel visita Río Cauto tras las históricas inundaciones por Melissa: “¿Ya bajó el agua?”

Vídeos relacionados:
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recorrió este martes la localidad de El Recreo, en el municipio de Cauto Cristo (Granma), una de las zonas más golpeadas por el huracán Melissa, cuyo paso provocó el desbordamiento del río Cauto, el más caudaloso de la isla.
Durante la visita, registrada en un video y varias publicaciones en Facebook, se escucha al mandatario preguntar a los vecinos: “¿Ya bajó el agua?”, una frase desconectada ante la magnitud del desastre.
Una comunidad aún bajo el agua
La comunidad El Recreo, con una población de apenas 234 habitantes distribuidos en 102 viviendas, permanece parcialmente inundada tras el paso del ciclón. Según Yunay Gertrudis Rivera Peña, delegada de la circunscripción, “la experiencia del huracán Melissa sobrepasó todas las vividas anteriormente”, ya que el agua proveniente de los escurrimientos de Granma y Holguín anegó casas, destruyó techos y dañó todas las pertenencias de los vecinos.
Los principales daños se concentran en la agricultura y la ganadería, con la pérdida total de cultivos como yuca, calabaza, boniato, plátano y hortalizas, además del ganado menor. Los moradores, muchos aún refugiados, afirman que las viviendas siguen bajo agua, aunque el nivel ha descendido levemente en las últimas horas.
Promesas oficiales y escepticismo popular
Díaz-Canel, acompañado por Roberto Morales Ojeda, Yudelkis Ortiz Barceló y otros dirigentes del PCC, aseguró que “la Revolución no dejará a nadie desamparado” y llamó a la “unidad para enfrentar la recuperación”.
Sin embargo, en redes sociales y grupos comunitarios, abundan los comentarios que denuncian la lentitud en la entrega de ayuda, la falta de transparencia en la gestión local y la sensación de abandono estatal.
Varios residentes sostienen que los operativos de emergencia han sido insuficientes y que la prioridad oficial parece ser la propaganda política más que la atención directa a los damnificados.
Contexto: Melissa y el desastre en el oriente cubano
El huracán Melissa, de categoría 5, dejó un panorama devastador en el oriente cubano: inundaciones masivas, viviendas destruidas y pérdidas agrícolas severas. Municipios como Río Cauto, Cauto Cristo, Jiguaní y Bayamo figuran entre los más afectados.
Mientras el gobierno intenta mostrar control y presencia institucional, miles de familias enfrentan la emergencia sin recursos, electricidad ni agua potable.
Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Río Cauto tras el huracán Melissa
¿Cuál fue el impacto del huracán Melissa en Río Cauto?
El huracán Melissa causó inundaciones masivas y daños significativos en Río Cauto, afectando viviendas, cultivos y ganado. Las imágenes aéreas mostraron casas completamente sumergidas y caminos intransitables, dejando a muchas comunidades aisladas y en necesidad de rescate urgente.
¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la emergencia en Río Cauto?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su lentitud y falta de efectividad. Muchos residentes señalan que la prioridad parece ser la propaganda política en lugar de la atención directa a los damnificados. Aunque se han hecho promesas de ayuda, la entrega de recursos ha sido insuficiente y las operaciones de rescate han sido lentas.
¿Qué medidas se están tomando para la recuperación en Río Cauto?
El gobierno ha llamado a la unidad para enfrentar la recuperación, sin embargo, las acciones concretas en el terreno parecen limitadas y tardías. Se han prometido esfuerzos para restablecer servicios básicos y distribuir ayuda, pero los testimonios en redes sociales reflejan una realidad de abandono y desesperación entre los afectados.
¿Qué opinan los residentes de la gestión gubernamental tras el huracán Melissa?
Los residentes han expresado su indignación por la gestión gubernamental, destacando la falta de transparencia y la lentitud en la respuesta. Denuncian que las autoridades minimizan el peligro y que no han recibido suficiente apoyo para enfrentar la devastación causada por el huracán.
