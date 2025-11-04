María Victoria Gil asegura que su hermano Alejandro niega todos los delitos que se le imputan

Vídeos relacionados:

María Victoria Gil, hermana del exministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, aseguró en una entrevista con Telemundo 51 que su hermano “ha negado desde el primer momento todos los delitos que se le imputan”, incluido el de espionaje, considerado uno de los más graves del Código Penal cubano y que conlleva cadena perpetua o pena de muerte.

Desde Tenerife, la también abogada y expresentadora de televisión relató que el proceso contra Gil Fernández comenzó en febrero de 2024, cuando fue destituido de su cargo y sometido a investigación por el ministerio del Interior (MININT).

“Mi hermano fue separado de sus funciones el 2 de febrero y un mes después el noticiero estelar anunció que sería investigado por graves errores. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto”, explicó.

Gil Fernández, quien se encuentra en prisión provisional desde hace más de un año y medio, enfrenta acusaciones por espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos.

La Fiscalía presentó las actuaciones ante el Tribunal Supremo Popular el pasado 31 de octubre, dando paso a un juicio que, según su hermana, se celebrará antes de que termine el año.

María Victoria advirtió que el proceso judicial se realizará a puertas cerradas, una decisión que atribuye al interés del régimen cubano en evitar que se conozcan “verdades incómodas”.

“Han puesto el delito de espionaje precisamente para tener el amparo legal que les permita hacer un juicio cerrado. Mi hermano sabe muchas cosas que no convienen a mucha gente que se sepan”, denunció.

Aunque criticó duramente la gestión económica de su hermano —a quien calificó como “el arquitecto de la Tarea Ordenamiento y del desastre económico de Cuba”—, la mujer insistió en que no debe convertirse en un chivo expiatorio del fracaso del régimen.

“Cuando Cuba sea libre y tenga un gobierno democrático, él y toda la cúpula deberán responder ante el pueblo, pero no puede ser juzgado ahora por sus propios verdugos”, afirmó.

La abogada lamentó la falta de independencia judicial en la isla: “En Cuba no hay división de poderes. Es el Estado el que acusa, juzga y condena. Por eso ya esa sentencia de cadena perpetua está dictada”, aseguró.

Finalmente, pidió apoyo internacional para exigir un juicio público y transparente, subrayando que su hermano cuenta con el abogado penalista Dr. Solar, aunque reconoció que “poco puede hacer ante una decisión política de esa magnitud”.

“Lucharé por la verdad aunque no tenga esperanza. Mi hermano está destruido, pero merece defenderse ante el pueblo cubano”, concluyó emocionada.