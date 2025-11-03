Morales Ojeda cita a Fidel Castro en medio de la debacle: “La única que puede resolver los problemas de este país es la Revolución”

Roberto Morales Ojeda y Díaz-Canel en una foto reciente Foto © X / Roberto Morales Ojeda

Vídeos relacionados:

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, se permitió citar un fragmento de discurso del difunto dictador Fidel Castro donde se afirma que la “Revolución” es la única salida a los problemas que padece la isla.

“La única que puede resolver los problemas de este país, a mediano o a largo plazo, es la Revolución (...), con nuestro trabajo, con nuestra lucha, con nuestro esfuerzo, combatiendo todo lo que haya que combatir”, citó el funcionario.

Su frase contrasta con la realidad de un país en la crisis más asfixiante que en los últimos días se ha intensificado por el paso del huracán Melissa en el oriente de la isla. Así lo vieron muchos que comentaron el tuit.

“No gracias, tuvieron 66 años para resolver los problemas y los agudizaron, solo resolvieron los problemas de uds y sus familiares Ya no les creemos más , uds mienten , uds prometen y no cumplen”, dijo un internauta.

“¿Y cuán largo es el plazo? Porque pronto si Dios no lo remedia llevaréis 70 años en el poder; con la misma libreta de racionamiento, con una miseria cada vez más acentuada dependiendo la supervivencia de los cubanos de paquetes de comida y medicina que mandan los familiares”, afirmó otro.

Con lo que sí es coherente Morales Ojeda es con su divorcio de la realidad. El pasado jueves afirmó que tras el paso del huracán Melissa, “el pueblo de Cuba, las provincias que han sido afectadas reconocen el trabajo en sentido general que se ha venido haciendo”.

Lo más leído hoy:

En su intervención, el jefe del Órgano de Trabajo Político Ideológico dijo que “hemos estado monitoreando todas las redes y el sistema de opinión del pueblo” y consideró que “eso también habla de la efectividad con que se ha venido cumpliendo lo que está en nuestros planes”. Añadió que “la opinión del pueblo y la traducción de lo que se puede apreciar en las redes sociales también es una muestra de la confianza en el Partido, en el Gobierno y en cada una de sus instituciones”.

Las declaraciones de Morales Ojeda se produjeron después de que el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmara en su cuenta de X que “las medidas han sido efectivas” y que el país está “listo para la recuperación”, tras los “cuantiosos daños” provocados por el huracán Melissa en la región oriental. En su mensaje, el mandatario sostuvo que “se mantiene el control sobre la situación” y que “nos hemos preparado para el peor escenario”.

Sin embargo, esas afirmaciones generaron una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios denunciaron emergencias no atendidas, evacuaciones improvisadas y carencias en la asistencia.

La activista Amelia Calzadilla lo acusó de “cantar victoria” sin constatar la situación real en el oriente del país y lo instó a preguntar a la población si realmente percibe que las medidas han funcionado.

Las denuncias de abandono e indiferencia estatal que se han sucedido en los últimos días desde comunidades en el Oriente han terminado por desvelar todavía más la falsedad de las afirmaciones de este miembro de la nomenclatura del régimen.