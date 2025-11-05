Hija de Alejandro Gil insiste en presunción de inocencia de su padre y afirma que la han llamado "traidora"

Vídeos relacionados:

La hija de Alejandro Gil Fernández defendió públicamente la presunción de inocencia del ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía, y reclamó que el proceso penal avance con y transparencia.

En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que su causa “no es política” y que su objetivo es que un juicio público permita conocer los hechos y las pruebas sin especulaciones, al tiempo que denunció ataques personales y campañas difamatorias dirigidas en su contra.

La joven celebró que, “por fin”, un medio oficial reconociera “lo que realmente significa la presunción de inocencia y que no se puede hablar sin fundamentos”, en alusión al programa Con Filo.

Ese programa oficialista y vocero del régimen, en su más reciente emisión, dijo que “también podríamos haber hablado de la más reciente actualización sobre el proceso contra el exviceprimer ministro Alejandro Gil y como no hay mucha más información podríamos haber especulado como hace la prensa del otro equipo”, para subrayar la ausencia de datos oficiales ampliados.

En su pronunciamiento, la hija de Gil rechazó la descalificación personal que ha recibido —“alguien me ha dicho directamente y sin rodeos ‘TRAIDORA’”— y remarcó que su postura se basa en amor filial, justicia y respeto al marco legal.

Precisó que su pedido de juicio público se sustenta en la “transparencia ciudadana” y en la necesidad de que la población acceda a información verificable: si ciertos elementos fueran secreto de Estado, dijo, “no tocaba, ni siquiera, mencionarlo”.

La hija de Gil insistió en que invocar derechos humanos, el principio de proporcionalidad y el cumplimiento del debido proceso es legítimo para cualquier ciudadano y no debe usarse como excusa para “politiquería barata”.

Afirmó que comprende posiciones contrarias, pero cuestionó que se utilicen insultos o agravios para “sentirse superiores” o descargar frustraciones económicas en terceros.

Al mismo tiempo, agradeció las numerosas muestras de apoyo, empatía y solidaridad, que —sostuvo— superan por mucho a los ataques recibidos y la animan a mantener su reclamo. “Quien empieza algo está obligado a terminarlo”, concluyó.

Con su declaración, la familia pone el foco en dos ejes: publicidad y transparencia del proceso, y respeto irrestricto a la presunción de inocencia hasta que un tribunal se pronuncie.

En tanto, el reconocimiento explícito del principio por parte de un medio estatal, y la crítica a la especulación en ausencia de detalles oficiales, reavivan el pedido de que las próximas etapas del caso se conduzcan con información suficiente y verificable para la ciudadanía.

El exministro permanece en prisión provisional desde hace más de un año y medio, acusado de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos.

La Fiscalía presentó las actuaciones ante el Tribunal Supremo Popular el 31 de octubre y, según su hermana, el juicio se celebrará antes de que termine el año.