Hija de Alejandro Gil insiste en presunción de inocencia de su padre y afirma que la han llamado "traidora"

Vídeos relacionados:
La hija de Alejandro Gil Fernández defendió públicamente la presunción de inocencia del ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía, y reclamó que el proceso penal avance con y transparencia.
En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que su causa “no es política” y que su objetivo es que un juicio público permita conocer los hechos y las pruebas sin especulaciones, al tiempo que denunció ataques personales y campañas difamatorias dirigidas en su contra.
La joven celebró que, “por fin”, un medio oficial reconociera “lo que realmente significa la presunción de inocencia y que no se puede hablar sin fundamentos”, en alusión al programa Con Filo.
Ese programa oficialista y vocero del régimen, en su más reciente emisión, dijo que “también podríamos haber hablado de la más reciente actualización sobre el proceso contra el exviceprimer ministro Alejandro Gil y como no hay mucha más información podríamos haber especulado como hace la prensa del otro equipo”, para subrayar la ausencia de datos oficiales ampliados.
En su pronunciamiento, la hija de Gil rechazó la descalificación personal que ha recibido —“alguien me ha dicho directamente y sin rodeos ‘TRAIDORA’”— y remarcó que su postura se basa en amor filial, justicia y respeto al marco legal.
Lo más leído hoy:
Precisó que su pedido de juicio público se sustenta en la “transparencia ciudadana” y en la necesidad de que la población acceda a información verificable: si ciertos elementos fueran secreto de Estado, dijo, “no tocaba, ni siquiera, mencionarlo”.
La hija de Gil insistió en que invocar derechos humanos, el principio de proporcionalidad y el cumplimiento del debido proceso es legítimo para cualquier ciudadano y no debe usarse como excusa para “politiquería barata”.
Afirmó que comprende posiciones contrarias, pero cuestionó que se utilicen insultos o agravios para “sentirse superiores” o descargar frustraciones económicas en terceros.
Al mismo tiempo, agradeció las numerosas muestras de apoyo, empatía y solidaridad, que —sostuvo— superan por mucho a los ataques recibidos y la animan a mantener su reclamo. “Quien empieza algo está obligado a terminarlo”, concluyó.
Con su declaración, la familia pone el foco en dos ejes: publicidad y transparencia del proceso, y respeto irrestricto a la presunción de inocencia hasta que un tribunal se pronuncie.
En tanto, el reconocimiento explícito del principio por parte de un medio estatal, y la crítica a la especulación en ausencia de detalles oficiales, reavivan el pedido de que las próximas etapas del caso se conduzcan con información suficiente y verificable para la ciudadanía.
El exministro permanece en prisión provisional desde hace más de un año y medio, acusado de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos.
La Fiscalía presentó las actuaciones ante el Tribunal Supremo Popular el 31 de octubre y, según su hermana, el juicio se celebrará antes de que termine el año.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Alejandro Gil Fernández
¿Cuáles son las acusaciones contra Alejandro Gil Fernández?
Alejandro Gil Fernández enfrenta acusaciones de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos. Estos cargos han sido presentados por la Fiscalía y se basan en una investigación realizada por el Ministerio del Interior de Cuba.
¿Por qué la hija de Alejandro Gil pide un juicio público?
Laura María Gil González, hija de Alejandro Gil, pide un juicio público para garantizar la transparencia del proceso y que la ciudadanía tenga acceso a información verificable. Afirma que es necesario debido a las acusaciones de espionaje y otros delitos graves que enfrenta su padre, y critica la falta de detalles en la comunicación oficial, lo que fomenta la especulación.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano respecto al juicio de Alejandro Gil?
El gobierno cubano, a través de sus voceros, ha defendido la integridad y transparencia del proceso judicial, rechazando la idea de un sistema judicial corrupto. Se ha lanzado una campaña digital bajo la etiqueta #CeroImpunidad para subrayar la tolerancia cero a la corrupción. Sin embargo, la falta de un juicio público y la opacidad en la información han sido criticadas tanto por la familia de Gil como por otros sectores.
¿Qué consecuencias podría enfrentar Alejandro Gil Fernández si es hallado culpable?
Si Alejandro Gil Fernández es hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte, especialmente debido a la acusación de espionaje, que es uno de los delitos más graves en el Código Penal cubano. La Fiscalía ha solicitado sanciones privativas de libertad adecuadas a los hechos cometidos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.