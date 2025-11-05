Piden ayuda para una mujer que perdió su casa por el huracán Melissa en Holguín

Una campaña de ayuda para una anciana del poblado de Juan Vicente, en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, se ha vuelto viral en redes sociales tras la publicación de un video que muestra las condiciones en que quedó su vivienda después del paso del huracán Melissa.

El video fue difundido en el grupo de Facebook Rebolico mayari por el usuario Elchaco Romero, un joven holguinero residente en Estados Unidos, quien escribió que quería “crear una brigadita para ayudar esta viejita” a la que “se le tumbó la casa el ciclón en Juan Vicente” y pedía colaboración “para comprar zinc, purles, tablas y armarle la casita y cómprale unas ollitas”.

En las imágenes se observa a Pilar, una mujer mayor, entre los restos de su vivienda destruida. Mientras conversa con dos jóvenes que fueron a visitarla, la anciana no puede contener el llanto “¿Dónde yo voy a vivir, mija, a dónde? Yo me paso el día entero llorando, al ver las condiciones que yo estoy en, ver mi casita”.

Una de las jóvenes le entrega una ayuda en efectivo “de parte de Leo y de los nietos de Gladys Zapata”, y le explica que es “para que compre comida, mi hija, tan siquiera, ¿sabes? Compre comida y al menos te alimentes y si te hace falta medicamento”. Pilar responde llorando: “Yo hoy no, no compré, no pude comprar el almuerzo. Yo veo mi casita así, yo no duermo”.

El video ha generado cientos de comentarios de apoyo, indignación y ofrecimientos de ayuda. Muchos usuarios manifestaron su deseo de colaborar con dinero o materiales de construcción, mientras otros denunciaron el abandono institucional de los ancianos en zonas rurales y pidieron que las autoridades intervinieran para ofrecerle refugio seguro.

En medio de la ola de solidaridad, el propio Elchaco Romero señaló en los comentarios que está organizando una lista con los donantes y que compartirá el proceso de compra de materiales para levantar la casita de Pilar.

El caso de Pilar, que ha conmovido a cientos de cubanos dentro y fuera de la isla, refleja una realidad que contrasta con el discurso oficial del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que “nadie quedará abandonado a su suerte” durante la etapa de recuperación tras el huracán Melissa. En un post compartido en sus redes, Díaz-Canel afirmó que “más de 120 mil cubanos permanecen protegidos” y que “se han comenzado a entregar recursos para las viviendas”, con un saldo preliminar de “45 282 afectaciones”.

Sin embargo, casos como el de Pilar, que perdió su casa y asegura que “no duerme de noche” por las condiciones en que quedó, reflejan la crítica situación de muchos damnificados en zonas rurales de Holguín y otras provincias del oriente cubano.