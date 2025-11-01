El vínculo político entre Cuba y México impulsa récord de visas para cubanos

Vídeos relacionados:

México se ha convertido en una parada cada vez más frecuente para los cubanos que buscan escapar de la crisis que golpea a la isla. En medio de un éxodo que no se detiene, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheinbaum, conocidos como la Cuarta Transformación (4T) y aliados del régimen de Miguel Díaz-Canel, han duplicado el número de visas otorgadas a ciudadanos cubanos, según reveló el diario El Sol de México.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores citadas por ese medio, durante el gobierno de López Obrador se emitieron 244 mil 896 visas a cubanos, más del doble de las 122 mil otorgadas durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y, en lo que va del mandato de Claudia Sheinbaum, ya se suman más de 43 mil.

Sin embargo, detrás de esos números hay una realidad más compleja. Parte del flujo cubano hacia México ocurre a través de convenios estatales que han traído al país azteca a más de 3,600 médicos cubanos, así como delegaciones deportivas, académicas y científicas.

En estos casos, cuando los viajeros portan pasaporte oficial y su estancia es menor a 90 días, no requieren visa; pero cuando los acuerdos implican estancias prolongadas o trabajo remunerado, sí se tramitan documentos migratorios específicos.

Esto significa que el total de visas emitidas no refleja necesariamente un aumento equivalente de migrantes cubanos que llegan por cuenta propia, sino también la ampliación de una red de cooperación política e institucional entre ambos gobiernos.

La afinidad entre La Habana y la 4T se ha traducido no solo en los contratos médicos millonarios, sino que ha incluido el envío de petróleo, colaboración educativa y un respaldo diplomático constante frente al embargo estadounidense.

Lo más leído hoy:

Para el analista Eduardo Bueno, citado por El Sol de México, esta cercanía ha influido en la percepción de que “México es más abierto y menos restrictivo con los cubanos”, lo que a su vez alimenta las expectativas migratorias.

Restricciones y facilidades que conviven

A la par del incremento de visas, México ha implementado medidas más estrictas para controlar los flujos migratorios. Desde el 22 de octubre de 2023, el gobierno mexicano exige a los viajeros en tránsito aeroportuario presentar una “visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, incluso si solo hacen escala en el país.

Según informó el Consulado de México en La Habana, la norma aplica a todos los extranjeros que necesiten visa para ingresar al país, con excepción de residentes permanentes en naciones como Estados Unidos, Canadá o los países del Espacio Schengen.

Al mismo tiempo, hasta 2024, México había otorgado casi 50 mil visas humanitarias a cubanos desde 2022, según datos de la Secretaría de Gobernación. Estas tarjetas permiten trabajar y permanecer un año en territorio mexicano, y son una alternativa temporal para quienes no pueden regresar a la isla.

De los más de 65 mil migrantes cubanos detenidos en México entre 2022 y 2023, apenas unos 6 mil fueron devueltos a Cuba, mientras la mayoría recibió “oficios de salida” o permisos humanitarios para continuar su camino hacia el norte. A este panorama se le suman las restricciones migratorias impuestas por la actual administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), las solicitudes de asilo de cubanos crecieron un 115% entre 2021 y 2024, pasando de 8,248 a 17,487 peticiones. A la par, los cruces irregulares por la frontera sur aumentaron un 52%. Muchos cubanos llegan agotados, sin documentos y con el sueño de seguir rumbo al norte.

“México se ha vuelto una especie de respiro intermedio”, comenta Bueno. “Para miles de cubanos, representa la posibilidad de trabajar o esperar con dignidad mientras buscan una salida definitiva de la crisis que los expulsó”.

En las calles de Tapachula, Cancún o Ciudad de México, el acento cubano ya es parte del paisaje. Algunos abren pequeños negocios de comida o barberías; otros sobreviven vendiendo productos en los semáforos o esperando una respuesta a su solicitud de refugio. Todos comparten el mismo punto de partida: una isla que los empujó a buscar futuro en otro lugar.