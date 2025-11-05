El dólar y el euro suman otra jornada más en caída libre en Cuba

Billete de un dólar y de 50 euros (Imagen de referencia)

El dólar y el euro continúan en caída libre en el mercado informal cubano.

Al amanecer de este miércoles, el valor del dólar cae en el mercado informal cubano por octavo día consecutivo, según revela el parte publicado este 5 de noviembre por el medio independiente elTOQUE.

La moneda estadounidense desciende a los 420 CUP por unidad, lo que supone otra caída de 10 pesos en su valor en relación con la jornada anterior, en la que también había bajado otras diez unidades.

El euro también baja hoy: la moneda europea cae a los 490 CUP, lo que supone 15 pesos menos que ayer.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso de la MLC, la moneda virtual con que opera el régimen, se mantiene en los 205 CUP.

Tasa de cambio hoy 04/11/2025 -7:54 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 420 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 205 CUP.

“¿Por qué las bajadas del dólar en Cuba son solo espejismos temporales?”

En un artículo publicado este miércoles, elTOQUE explica por qué el dólar y el euro en el mercado informal cubano suben y caen, pero casi nunca regresan a su punto de partida.

El texto atribuye ese comportamiento al fenómeno económico conocido como “sobrerreacción cambiaria” o overshooting, que ocurre cuando las divisas se disparan tras un cambio de expectativas y luego bajan parcialmente, sin volver al nivel anterior.

Desde 2022, este patrón se ha repetido en varias ocasiones -en 2022, 2023 y 2024- con picos especulativos seguidos de correcciones.

En 2024, además, el medio detectó campañas digitales coordinadas desde cuentas asociadas al Gobierno para distorsionar temporalmente la percepción del mercado y desacreditar la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

Durante 2025, en cambio, el movimiento del dólar y el euro ha sido más sostenido y menos abrupto, aunque la reciente caída de sus valores podría anticipar una nueva corrección.

elTOQUE advierte que, aunque la propaganda oficial puede generar bajas temporales en la tasa, las causas estructurales de la devaluación del peso -inflación, déficit fiscal y desconfianza- siguen intactas, y el mercado termina reajustándose a su realidad.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 5 de noviembre:

1 USD = 420 CUP.

5 USD = 2,100 CUP.

10 USD = 4,200 CUP.

20 USD = 8,400 CUP.

50 USD = 21,000 CUP.

100 USD = 42,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 490 CUP.

5 EUR = 2,450 CUP.

10 EUR = 4,900 CUP.

20 EUR = 9,800 CUP.

50 EUR = 24,500 CUP.

100 EUR = 49,000 CUP.

200 EUR = 98,000 CUP.

500 EUR = 245,000 CUP.

Mientras tanto, sigue sin saberse qué pasó con "la tasa flotante" anunciada desde finales desde 2024 por el primer ministro, Manuel Marrero, quien anunció cambios con el fin de intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.