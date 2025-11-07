Tesla aprueba paquete salarial de Elon Musk de 1 billón de dólares

Vídeos relacionados:

Los accionistas de Tesla aprobaron este jueves otorgar a su director ejecutivo, Elon Musk, un paquete de compensación récord valorado en 1 billón de dólares en acciones, lo que podría convertirlo en el primer billonario del planeta y reforzar su control sobre el fabricante de automóviles eléctricos.

La propuesta fue aprobada por más del 75 % de los accionistas, pese a la oposición de varios fondos institucionales que habían cuestionado la magnitud y las condiciones del plan.

El consejo de administración permitió que Musk, quien ya posee cerca del 15 % de las acciones de la empresa, participara en la votación.

El paquete contempla una serie de 12 objetivos de rendimiento vinculados al crecimiento del valor de mercado, beneficios y producción, cuya consecución podría elevar la participación de Musk a más del 25 % del capital total de la compañía.

Durante el encuentro anual celebrado en la planta de Tesla en Austin, Texas, Musk apareció en el escenario acompañado por un robot Optimus mientras los asistentes coreaban su nombre.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que apoyaron esta decisión. Tesla no empieza un nuevo capítulo, sino un nuevo libro”, dijo visiblemente emocionado.

La presidenta del consejo, Robyn Denholm, había advertido días atrás que Musk podría abandonar la compañía si no se aprobaba el plan.

Según explicó, el objetivo del paquete es asegurar su compromiso con Tesla durante al menos siete años y medio, en un momento en que la empresa apuesta fuertemente por la inteligencia artificial y la robótica.

El empresario sudafricano, que ya es la persona más rica del mundo según Forbes con una fortuna superior a los 500.000 millones de dólares, afirmó que Tesla “será la empresa más valiosa del planeta” si logra avanzar en sus proyectos de conducción autónoma y robótica industrial.

“Optimus será el mayor producto de la historia, más allá de los teléfonos móviles”, aseguró Musk.

El magnate adelantó que se construirá una línea de montaje en la planta de Fremont (California) con capacidad para producir un millón de robots humanoides Optimus al año, y otra en Austin que podría fabricar hasta diez millones de unidades anuales.

Según Musk, esos robots “tendrán el potencial de erradicar la pobreza global”.

Sin embargo, el paquete salarial ha generado fuertes críticas. El grupo activista Tesla Takedown calificó la decisión como “el trofeo de participación más caro del mundo”, denunciando la caída reciente en las ventas de vehículos y el creciente peso de las posturas políticas de Musk en la reputación de la empresa.

“Le están dando un billón de dólares por fracasar”, señaló el colectivo.

Por su parte, las consultoras Glass Lewis e ISS también se opusieron al plan, argumentando que el multimillonario ya posee un incentivo financiero suficiente para mantener el rumbo de Tesla y que un paquete de tal magnitud “podría restar presión para alcanzar todos los objetivos propuestos”.

En contraste, el analista Dan Ives, de Wedbush Securities, celebró la aprobación y aseguró que el voto “consolida la posición de Musk como líder de la revolución de la inteligencia artificial”, dando mayor confianza en el futuro de Tesla.

La decisión sitúa a Musk, de 54 años, como el primer ejecutivo de la historia en recibir un paquete de compensación de 1 billón de dólares, una cifra que no solo multiplica su fortuna, sino que marca un precedente en el sector tecnológico y financiero global.