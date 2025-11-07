Díaz-Canel celebra la Revolución de Octubre y los cubanos lo fulminan en redes: “Desaparece”

Varios señalaron lo hipócrita del discurso oficial y el lujo con que viven los principales dirigentes Foto © ACN/Juan Pablo Carreras y X/Miguel Díaz-Canel

El gobernante Miguel Díaz-Canel celebró este viernes el aniversario 108 de la Revolución de Octubre en Rusia con un mensaje que provocó una oleada de burlas y rechazo entre cubanos indignados por la crisis económica y el deterioro general del país.

El mandatario cubano publicó en su cuenta de X un mensaje en homenaje a la Revolución de Octubre, y aseguró que “los comunistas y todos los que militamos en el bando de los revolucionarios, los inconformes, los que luchan todos los días por el mundo mejor posible que solo el socialismo puede crear” celebran la fecha “con emocionado respeto”.

El post, acompañado del lema “¡Arriba los pobres del mundo!”, fue recibido con indignación por decenas de usuarios que cuestionaron el contraste entre la retórica del poder y la realidad de un país sumido en el colapso económico.

“Claro, quieren tanto a los pobres que intentan por todos los medios que existan más”, ironizó un usuario.

Otro resumió el sentir general: “Celebran un fracaso estrepitoso, con razón el país está como está”.

Entre las respuestas más duras, varios señalaron la hipocresía del discurso oficial. “No hay luz, no hay combustible, no hay comida… y te atreves a postear eso”, escribió un internauta.

Otros recordaron los lujos del poder: “Líderes ladrones viajan en camionetas lujosas y usan Rolex”, comentó Eddie de Velascomar.

Las críticas se extendieron más allá del sarcasmo. “Así como tienen ustedes a Cuba, en pobreza extrema y destrucción. Quieren que el mundo sea una ruina mientras se hacen millonarios”, replicó Antonia de Méndez.

La publicación de Díaz-Canel, lejos de generar apoyo o empatía, se convirtió en un escaparate del descontento ciudadano ante un liderazgo cada vez más desconectado de la realidad que viven los cubanos.

La Revolución Rusa conocida como la Revolución de Octubre, ocurrió el 25 de ese mes de 1917, según el calendario juliano que usaba Rusia en esa época, pero el 7 de noviembre según el calendario gregoriano que se utilizaba en el resto del mundo.

El nombre se mantuvo por la fecha original en que los bolcheviques, liderados por Vladimir Ilich Lenin (1870-1924), tomaron el poder al asaltar el Palacio de Invierno, en San Petersburgo, lo cual marcó el triunfo bolchevique y el inicio del Estado socialista en Rusia.

La víspera, Díaz-Canel volvió a emplear un tono melifluo y triunfalista al referirse a la crisis que atraviesa el país tras el paso del huracán Melissa, al asegurar que los cubanos son “resistentes como las palmas que se mantienen en pie” frente a los peores vientos.

Sin embargo, el fragmento del discurso difundido en la página de CiberCuba Noticias en Facebook generó una avalancha de reacciones.

Entre los comentarios, muchos usuarios expresaron frustración por el contraste entre las palabras del mandatario y la realidad del país.

Algunos mensajes decían: “Poeta del desastre”, “Resistentes no, cansados”, y “Habla de unidad, pero el país está roto”.

Otros recordaron sus promesas incumplidas: “Siempre dice lo mismo: que nadie quedará abandonado, y después nadie ve la ayuda”, y también: “El pueblo no quiere poesía, quiere soluciones”.

Cientos de foristas reaccionaron asimismo al discurso del presidente del Consejo de Defensa Nacional y primer secretario del Partido Comunista de Cuba el 4 de noviembre, desde el Palacio de la Revolución, durante el acto por los 20 años de la Cumbre de los Pueblos y el “No al ALCA”.

“Los principios no son negociables, y la dignidad y el valor de los pueblos pueden más que todas las armas del imperio más poderoso de la historia”, dijo con un tono triunfalista, en medio de la crisis económica, social y sanitaria que atraviesa el país.

Muchos mensajes se centraron en el contraste entre las palabras del gobernante y la vida cotidiana en la isla.

“Dos libras de arroz en la bodega en tres meses”, escribió un lector. Otro ironizó: “Para qué sirve el ALCA si no se ve un proyecto de desarrollo económico, solo para hablar caca del vecino próspero”.

“El títere ya da asco”, comentó otro. “Cuba se te está hundiendo en la nariz, Canel. Dile a la Machi que junte los zapatitos y váyanse con Putin”, escribió un usuario.

Una internauta escribió: “Los principios no se comen ni se toman. La gente no quiere resistir, quiere vivir y no sumidos en oprobio. Deja ya el cantinfleo”.