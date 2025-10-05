Joven veterinario cubano salva a una jutía de ser sacrificada para fines religiosos

El joven veterinario y creador de contenido cubano José Ibraín Venereo Jiménez logró rescatar a una jutía que estaba a punto de ser sacrificada para rituales religiosos, y la devolvió a un entorno natural seguro.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, José narró cómo vio en Internet que el animal estaba en venta y pagó 5 mil pesos para impedir que cayera en otras manos.
"Pasó un buen tiempo conmigo en la casa hasta que encontré un buen sitio en donde liberarla", relató.
Durante ese tiempo en la vivienda, el roedor, al que José bautizó como Goku, llegó incluso a morderlo en una mano.
"Miren que cool, me mordió una jutía. Sí, una marca de jutia", bromeó, mientras mostraba las huellas de la agresión.
La liberación no fue sencilla. José trasladó al animal dentro de un maletín cerrado para evitar que fuera visto y lo llevó a un bosque cercano.
Durante el proceso, la jutía estaba asustada y nerviosa y no quería salir, solo miraba al exterior mientras trataba de adaptarse al entorno.
Finalmente, José cuidadosamente guio a Goku hasta un árbol, desde donde descendió y se perdió corriendo, integrándose a su hábitat natural.
En otro video, el joven explicó las características de estos roedores endémicos de Cuba, y subrayó que son especies en peligro crítico de extinción.
"No las caces, chico. Mucha gente aquí se las come, las caza, las tiene como mascota, y eso contribuye a su extinción", advirtió a sus seguidores.
"Si alguien encuentra o adquiere un animal de estos en peligro, no dude en contactar conmigo que yo lo voy a liberar, o lo pondré en refugio o en su ecosistema para que sea libre", afirmó.
Este rescate se suma a historias anteriores de este veterinario, quien en septiembre conmovió a miles de internautas al intentar liberar tres jicoteas.
En esa ocasión, mientras dos tortugas se integraron rápidamente a su hábitat, una tercera mostró un vínculo especial con José, flotando inmóvil y observándolo antes de ser liberada, un gesto interpretado por muchos como señal de conexión y gratitud.
El acto de José ha sido celebrado en redes sociales como un ejemplo de conciencia ambiental y respeto hacia la fauna cubana.
La historia de Goku, la jutía rescatada, resalta no solo la fragilidad de especies endémicas frente a la explotación humana, sino también la capacidad de los ciudadanos de actuar con responsabilidad y empatía frente a estos desafíos.
Preguntas frecuentes sobre el rescate de la jutía en Cuba
¿Quién es José Ibraín Venereo Jiménez y qué hizo con la jutía rescatada?
José Ibraín Venereo Jiménez es un joven veterinario y creador de contenido cubano que rescató a una jutía que estaba a punto de ser sacrificada para rituales religiosos. Pagó 5 mil pesos para salvar al animal y posteriormente lo liberó en un entorno natural seguro.
¿Por qué es importante el rescate de la jutía en Cuba?
El rescate de la jutía es crucial porque estas especies son endémicas de Cuba y están en peligro crítico de extinción. La caza y el comercio de estos animales para consumo o como mascotas contribuyen a su disminución, lo que hace que esfuerzos de rescate como el de José sean vitales para su conservación.
¿Qué otras acciones ha realizado José Ibraín Venereo Jiménez en defensa de los animales?
José ha llevado a cabo otros rescates, como el intento de liberar tres jicoteas, una de las cuales mostró un vínculo especial con él. Estas acciones han sido celebradas en redes sociales como ejemplos de conciencia ambiental y respeto hacia la fauna cubana.
¿Cuál es la situación actual de los sacrificios de animales para rituales en Cuba?
Los sacrificios de animales para rituales religiosos en Cuba han generado controversia, especialmente cuando se realizan en espacios públicos. Aunque forman parte de prácticas afrocubanas, han suscitado críticas relacionadas con el maltrato animal y el uso de espacios públicos, reflejando la necesidad de un equilibrio entre libertad de culto y respeto a normas de convivencia.
