Respaldan en Perú salida del embajador cubano acusado de injerencia política

El fin a la misión diplomática del embajador cubano Carlos Rafael Zamora Rodríguez, conocido como “El Gallo”, en medio de crecientes acusaciones de injerencia política e inteligencia, que desde hace meses generaban tensiones entre Lima y La Habana, anunciada por la Cancillería andina el pasado viernes, ha sido recibida con amplio respaldo de congresistas, exjefes de inteligencia y analistas, quienes calificaron la medida como “saludable” y necesaria para resguardar la soberanía nacional.

Según informó el diario El Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano convocó al diplomático para revisar las actividades desplegadas durante su gestión, iniciada en 2021 bajo el gobierno de Pedro Castillo y, tras dicha reunión, anunció la conclusión de sus funciones “en forma definitiva”.

Zamora había sido un personaje controvertido desde su llegada, señalado como un operador del régimen cubano y presunto agente de inteligencia con larga trayectoria en América Latina.

El congresista José Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento, celebró la decisión y afirmó que existía un “clamor dentro de las Fuerzas Armadas y la policía” para que el embajador fuera expulsado del país.

“En toda la comunidad de inteligencia se sabía que había injerencias de diferente forma por parte de este señor, que entró con el gobierno de Castillo”, declaró al medio peruano.

En la misma línea, el legislador Alejandro Muñante calificó la salida de “completamente saludable” y la vinculó a una política de defensa de la soberanía nacional frente a las influencias externas.

Otros exjefes de inteligencia consultados por El Comercio coincidieron en que la decisión del Ejecutivo peruano responde a un patrón de comportamiento del servicio diplomático cubano, descrito como una “extensión del aparato de inteligencia” de La Habana.

Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), sostuvo que Zamora tenía “un historial de activismo político a nivel regional” y que su salida “sincroniza con la necesidad de garantizar un proceso electoral libre y legítimo en el Perú”.

Por su parte, el también exjefe de la DINI Danilo Guevara recordó que el embajador es “un viejo conocido” en el mundo de la inteligencia por sus vínculos con el G2 cubano, y destacó que su retiro demuestra que las instituciones peruanas “cumplieron con su deber de proteger la seguridad nacional”.

Por su parte, Diario Correo recogió además declaraciones del opositor cubano Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien afirmó desde Miami que “El Gallo” Zamora estuvo detrás de las protestas violentas contra la presidenta Dina Boluarte en 2022 y 2023, tras la caída de Pedro Castillo.

Gutiérrez sostuvo que el embajador desempeñó un “rol político y de inteligencia” orientado a “promover el caos y la agitación” en el país andino.

Según el activista, Zamora no era un diplomático común, sino “un individuo de altísimo nivel en el aparato de inteligencia del régimen cubano”, con trayectoria en Panamá, Bolivia y ante la ONU, posiciones clave del espionaje castrista.

De acuerdo con Diario Viral, Zamora ingresó al aparato de inteligencia cubano en 1968 y fue señalado por exagentes como coronel del G2, junto con su esposa, Maura Juampere Pérez.

En agosto pasado, la Unión Naval del Perú, integrada por exoficiales de la Marina, había solicitado su expulsión por considerarlo un “riesgo para la seguridad nacional”, denunciando su presunta formación bajo la KGB y su papel en la expansión ideológica del castrismo en la región.

La salida del embajador cubano coincide con un momento de alta tensión diplomática, tras la autorización del salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada de México, lo que ha reavivado las fricciones regionales.

Hasta ahora, el gobierno de Cuba no ha emitido comentarios sobre el retiro de Zamora, un silencio que muchos en Lima interpretan como señal de prudencia tras un episodio que volvió a poner bajo la lupa la influencia del régimen de La Habana en América Latina.