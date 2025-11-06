María Victoria Gil: "Mi hermano no tiene carácter para ser espía"

La abogada y presentadora María Victoria Gil Fernández, hermana del exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández, aseguró en entrevista con CiberCuba que no cree que su hermano tenga condiciones para haber cometido el delito de espionaje por el que está acusado.

“Es que no le veo ni siquiera… carácter para eso”, dijo durante la conversación con la periodista Tania Costa. “Para ser espía hay que ser muy ladino, y mi hermano es una persona muy noble. No lo sé, pero no lo veo capaz. Yo tengo más carácter para ser espía que él”.

Gil explicó que no ha tenido contacto con su hermano desde que fue detenido y que solo ha sabido de su situación a través de su sobrina. Según relató, Alejandro Gil está preso desde el 7 de marzo de 2024 en “una cárcel de máxima seguridad”, y fue destituido el 2 de febrero del mismo año. “Me imagino que sí, me imagino que estuvo en su casa hasta que lo detuvieron. Yo como vine para acá y perdí todo tipo de contacto con mi familia… quizás por miedo también, porque tú sabes que en Cuba se vive con miedo”, dijo.

María Victoria señaló además que no piensa volver a Cuba, tras las declaraciones que ha hecho sobre su hermano y la situación en la isla. “Mi hijo me estuvo diciendo: ‘Mamá, ¿de verdad tú crees que puedes salir de Cuba sin tener problemas?’ Cuba no es un Estado de derecho”, contó.

Cuando se le preguntó quién podría haber sido el cómplice de su hermano, respondió: “Es que no tengo idea”.

La entrevistada dijo que su relación con Alejandro fue escasa en los últimos años y que el silencio familiar ha sido absoluto desde su detención.

Lo más leído hoy:

El exministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández permanece en prisión provisional desde marzo de 2024, acusado de espionaje y otros delitos graves como malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, las actuaciones contra Gil fueron presentadas el 31 de octubre de 2025 ante el Tribunal Supremo Popular, con una petición fiscal de cadena perpetua.

El proceso judicial se ha caracterizado por el secretismo oficial y la falta de información pública, lo que ha motivado declaraciones de sus familiares directos.

Su hija, Laura María Gil González, ha reclamado reiteradamente transparencia y un juicio público, insistiendo en que su padre “no reconocerá ningún delito que no le sea debidamente probado”, según explicó en su declaración “No reconocerá ningún delito que se le imputa”. También ha denunciado ataques personales y ha defendido el principio de presunción de inocencia.

Por su parte, María Victoria Gil ha manifestado preocupación por el deterioro físico y emocional de su hermano, de quien dijo que “ha bajado 50 libras” y “ha perdido todo el cabello en un año”. Según su testimonio, la familia solo puede verlo “cada 15 días, durante 15 minutos”.

En otra entrevista con nuestra redacción, la hermana del exministro confirmó que sus cuentas bancarias en España fueron investigadas por blanqueo de capitales, aunque aclaró que el procedimiento concluyó sin objeciones.

En declaraciones previas, María Victoria Gil afirmó que su hermano es responsable del desastre económico del país, pero advirtió que “no pueden ser sus verdugos sus colaboradores”, en alusión al juicio que se celebrará a puertas cerradas.

El caso ha generado amplia repercusión pública y ocurre en medio de la campaña oficial #CeroImpunidad, impulsada por el Partido Comunista para proyectar tolerancia cero frente a la corrupción, mientras crece el descontento popular por la crisis económica y social que vive el país.