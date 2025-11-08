El truco de una cubana para detectar huevos dañados

La creadora de contenido cubana Ana de Cuba (@anadecuba_) ha compartido en sus redes un truco casero que está conquistando a los amantes de la cocina: cómo detectar huevos dañados antes de cocinarlos.
En su video, la cubana muestra un método sencillo y muy efectivo. Primero, lava bien los huevos con agua del grifo para eliminar cualquier suciedad o bacterias de la cáscara. Luego, los coloca en un recipiente con agua limpia. Según explica, este paso permite saber cuáles están frescos y cuáles conviene desechar.
“Si el huevo se hunde, está bueno, pero si flota, ya no sirve”, comenta Ana mientras realiza la prueba.
El truco se basa en un principio físico simple, los huevos viejos acumulan aire en su interior, lo que los hace menos densos y provoca que floten en el agua.
La publicación ha recibido cientos de comentarios de seguidores agradecidos por el consejo, sobre todo en tiempos en que cada huevo cuenta en la cocina cubana, marcada por la escasez y el alto precio de los alimentos.
Con su estilo cercano y práctico, Ana de Cuba sigue ganando popularidad compartiendo recetas criollas y consejos útiles para el día a día.
Preguntas frecuentes sobre la escasez de huevos en Cuba y trucos para identificarlos
¿Cómo se puede saber si un huevo está dañado antes de cocinarlo?
Un truco sencillo y efectivo para detectar huevos dañados es colocarlos en un recipiente con agua limpia. Si el huevo se hunde, está fresco y listo para consumir; si flota, es mejor desecharlo. Este método se basa en que los huevos viejos acumulan aire en su interior, haciéndolos flotar debido a su menor densidad.
¿Por qué los huevos se han convertido en un lujo en Cuba?
Los huevos se han vuelto un lujo en Cuba debido a su alto precio y la escasez de alimentos básicos en la isla. Un cartón de huevos puede costar entre 3,000 y 3,500 pesos cubanos, una cantidad inalcanzable para muchos ciudadanos que viven con salarios muy bajos. Además, la producción nacional de huevos ha caído dramáticamente, lo que ha exacerbado la situación.
¿Qué impacto tiene la escasez de huevos en la dieta de los cubanos?
La escasez y el alto costo de los huevos en Cuba afectan gravemente la dieta de los cubanos, convirtiendo un alimento básico en un lujo inaccesible. Muchos han tenido que reducir o eliminar su consumo de huevos debido a que los precios superan el poder adquisitivo de la mayoría. Esta situación es parte de una crisis alimentaria más amplia en la isla.
¿Qué otros alimentos se consideran un lujo en Cuba actualmente?
Además de los huevos, productos como la carne de cerdo, el aceite, y las frutas se han convertido en lujos para muchos cubanos. El alto costo de estos alimentos y la escasez resultan en que muchas familias no puedan acceder a ellos regularmente. Incluso alimentos que antes eran comunes, como el arroz con huevo y plátano, ahora son difíciles de costear.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.