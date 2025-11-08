El truco de una cubana para detectar huevos dañados

La creadora de contenido cubana Ana de Cuba (@anadecuba_) ha compartido en sus redes un truco casero que está conquistando a los amantes de la cocina: cómo detectar huevos dañados antes de cocinarlos.

En su video, la cubana muestra un método sencillo y muy efectivo. Primero, lava bien los huevos con agua del grifo para eliminar cualquier suciedad o bacterias de la cáscara. Luego, los coloca en un recipiente con agua limpia. Según explica, este paso permite saber cuáles están frescos y cuáles conviene desechar.

“Si el huevo se hunde, está bueno, pero si flota, ya no sirve”, comenta Ana mientras realiza la prueba.

El truco se basa en un principio físico simple, los huevos viejos acumulan aire en su interior, lo que los hace menos densos y provoca que floten en el agua.

La publicación ha recibido cientos de comentarios de seguidores agradecidos por el consejo, sobre todo en tiempos en que cada huevo cuenta en la cocina cubana, marcada por la escasez y el alto precio de los alimentos.

Con su estilo cercano y práctico, Ana de Cuba sigue ganando popularidad compartiendo recetas criollas y consejos útiles para el día a día.