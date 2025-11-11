ONU: El gobierno cubano está “abrumado” por la magnitud del desastre que dejó el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
La magnitud del desastre que dejó el huracán Melissa en Cuba ha sobrepasado la capacidad del gobierno para responder. Así lo reconoció Naciones Unidas, que aseguró a la agencia EFE que las autoridades cubanas están “abrumadas” ante las necesidades de más de 3,5 millones de damnificados en medio de una devastación que calificó de “enorme”.
El coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, explicó que las primeras estimaciones del régimen subestimaron el alcance del desastre. Más de 90 mil viviendas resultaron afectadas o destruidas y 100 mil hectáreas de cultivos quedaron arrasadas.
A ello se suman 600 instalaciones médicas y más de 2 mil centros educativos dañados, además de carreteras, puentes, líneas eléctricas y antenas de telecomunicaciones colapsadas.
“Las instituciones nacionales están abrumadas con la necesidad de responder y de producir las condiciones para una recuperación temprana”, afirmó Pichón.
Aunque el gobierno logró evacuar a unas 735 mil personas y no se han reportado fallecimientos, la magnitud del desastre, sumada a la crisis económica y energética que atraviesa la isla, deja en evidencia la fragilidad del país para enfrentar emergencias de esta escala.
Desde que Melissa azotó el oriente cubano a finales de octubre como un huracán categoría 3, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, la ONU ha asumido un rol central en la respuesta humanitaria.
El organismo presentó un Plan de Acción para asistir a un millón de personas “severamente afectadas”, con una recaudación inicial de 74,2 millones de dólares, de los cuales ya se han movilizado al menos 11 millones.
En los últimos días, agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el PNUD, UNICEF y la OPS han distribuido alimentos, medicinas, generadores eléctricos y sistemas solares en provincias como Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.
En Bayamo, los almacenes de la ONU sirven como centros logísticos desde donde se preparan raciones de arroz, chícharo y aceite para las familias desplazadas.
“El trabajo se extiende hasta la noche. Muchos lo han perdido todo”, relató una funcionaria del PMA desde Granma, mientras residentes en El Cobre, en Santiago, describen el panorama como “una guerra contra la miseria y el olvido”.
Pichón insistió en que Cuba no puede enfrentar sola la reconstrucción y pidió apoyo internacional para evitar el colapso de los servicios básicos. “Se requiere el apoyo de la comunidad internacional, no dejar a Cuba sola en este momento”, subrayó.
