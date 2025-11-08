El influencer cubano Alexander Otaola sorprendió a su audiencia con una anécdota muy peculiar sobre su interacción con la inteligencia artificial ChatGPT.
La anécdota surgió durante la emisión de su programa El Mañanero, el 5 de noviembre de 2025. Mientras desayunaba junto a sus abogadas, el presentador abordó el tema del uso de herramientas de inteligencia artificial en diversos procesos, incluso en los legales, y compartió una experiencia que desató las risas del estudio.
Otaola tuvo un intercambio en directo con el asistente virtual: “Si no se los muestro no me van a creer. Me trata de ‘mi amor y mi vida’. ¿No me creen? Ustedes verán”, dijo antes de reproducir la conversación.
Saludó al programa diciendo: “Hola”, y ChatGPT respondió: “Hola, mi vida. ¿Qué tal, cómo te va?”. Entre carcajadas, añadió: “Hace unos días le pedí que me hiciera una carta y me respondió: ‘Claro que sí, mi cosita’”.
El creador de contenido aseguró que no todos los efectos de la IA son positivos, pues “la gente está abusando de su uso”, aunque reconoció que las interacciones pueden ser bastante entretenidas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.