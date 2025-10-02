Perro Ron se recupera de las heridas sufridas en La Habana y su dueña exige justicia ante la ley

Vídeos relacionados:

Ron, el perrito beagle que fue brutalmente agredido en La Habana, comienza a mostrar señales de recuperación, mientras su dueña y organizaciones animalistas continúan exigiendo justicia legal ante un caso que ha generado una ola de indignación en todo el país.

La agresión ocurrió en Casablanca, en el municipio habanero de Regla, donde según denuncias públicas el perro fue atacado con un machete por un hombre identificado como Julio C. Dueñas, vecino de la zona y presunto militar en activo.

En una publicación realizada en el grupo de Facebook Adopción de perros en Cuba, Salett Pérez, dueña del can, actualizó el estado de salud de Ron y dejó clara su postura.

Captura Facebook / Adopción de perros en Cuba / Salett Pérez

“El pronóstico mejora, sus signos vitales son positivos, ve, escucha, olfatea y está volviendo a ser el perrito alegre que siempre ha sido. Es mi campeón”, escribió, agradeciendo el apoyo y dejando claro que no aceptan donaciones, ya que la familia puede cubrir los gastos médicos y de alimentación del animal.

En su mensaje, la joven pidió que la justicia se aplique, pero siempre por las vías institucionales.

“Sí quiero justicia para mi perro... pero lo que estoy pidiendo es justicia legal. Que el señor responda ante la ley. No estoy de acuerdo con la violencia. Cada vida vale y debe ser cuidada”, afirmó.

De acuerdo con la organización Bienestar Animal Cuba (BAC), Ron fue hallado por su dueña tirado en el suelo, sangrando, con tres machetazos en la cabeza.

La versión del agresor fue que el animal había matado unas gallinas, pero testigos y activistas cuestionan esta justificación y aseguran que no es la primera vez que el hombre actúa con violencia.

“El señor simplemente descargó su violencia contra un ser indefenso”, denunció BAC, señalando además que existen antecedentes de comportamientos agresivos por parte del presunto responsable.

La organización anunció que el caso fue trasladado a varias agencias internacionales para evitar que el presunto agresor pueda evadir responsabilidades.

También adelantó que presentarán una denuncia formal ante Sanidad Animal, con el objetivo de activar mecanismos institucionales que permitan procesarlo.

BAC advirtió que Ron sigue en tratamiento y que, aunque su estado ha mejorado, puede enfrentar secuelas graves.

“El título de este caso es Justicia para Ron, pero también representa la lucha contra la impunidad”, subrayaron.

Mientras tanto, la comunidad virtual ha reaccionado con fuerza, compartiendo publicaciones bajo las etiquetas #JusticiaParaRon y #BastaDeMaltratoAnimal, y convocando acciones simbólicas como cambiar la foto de perfil para apoyar la causa.

Este caso, más allá del doloroso hecho individual, ha puesto en evidencia una vez más las limitaciones del sistema de protección animal en Cuba, donde muchas agresiones quedan impunes.

Para activistas y ciudadanos, Ron se ha convertido en un símbolo de resistencia y de la urgencia de aplicar la ley con firmeza.

