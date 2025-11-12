"Ni después de muerto se descansa en este país": Estado del cementerio de Camagüey desata indignación en redes

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el alarmante deterioro del Cementerio de Camagüey: ataúdes dispuestos en los pasillos, bóvedas abiertas y restos humanos al descubierto. Las fotografías y videos, compartidos por numerosos usuarios, provocaron una fuerte indignación entre cubanos dentro y fuera del país.

“Más de 20 ataúdes permanecen en los pasillos del cementerio porque no hay espacio para enterrar a los fallecidos”, aseguró el periodista independiente José Luis Tan Estrada, al compartir una imagen que mostraba el estado actual del cementerio.

En un video posterior, una mujer que graba desde el interior del camposanto relata entre la desesperación y la incredulidad: “Miren, no hay espacio para poner los muertos… han sellado los pasillos porque no hay dónde enterrar la gente… los gusanos se ven, mira los restos, la gente muerta pudriéndose ahí, sin tapa y sin nada”. Un hombre que la acompaña agrega: “Una falta de respeto es lo que hay en este país… cuatro muertos en cada hueco”.

Las estampas muestran pasillos bloqueados por cajas fúnebres y bóvedas sin sellar. En los comentarios a las publicaciones de Tan Estrada, muchos usuarios lamentaron el abandono institucional. Algunos escribieron que “si no hay respeto con los vivos, menos con los muertos” o que “ningún dirigente será enterrado así”, mientras otros consideraron que “hasta para morirse en Cuba se pasa trabajo”. Varios coincidieron en calificar la situación como una “falta de humanidad” y una “vergüenza nacional”.

También hubo mensajes que expresaban alarma por el riesgo sanitario. Un usuario advertía que “cuando esos cadáveres empiecen a botar gases, será una bomba sanitaria”, mientras otro pedía que “se declare una emergencia epidemiológica”. Algunos señalaron la avería del crematorio provincial como una de las causas del colapso: “Las roturas del crematorio han llevado a este caos. Muchas familias piden cremar a sus fallecidos y no hay respuesta”, apuntó un comentarista.

Las imágenes compartidas posteriormente en la página de Facebook de CiberCuba Noticias generaron reacciones similares. Numerosos lectores expresaron consternación ante lo que describieron como “una falta de respeto hacia los fallecidos” y “una degradación moral sin precedentes”. “Un pueblo debe respetar a sus muertos. El cementerio es un lugar sagrado donde descansan nuestros seres queridos”, escribió una internauta. Otros lamentaron el deterioro visible del lugar, recordando que “Camagüey siempre tuvo su cementerio limpio y cuidado, y verlo así duele”. También se repitieron mensajes de desesperanza: “No hay respeto ni dignidad, los muertos están al aire libre”, “Ya esto está fuera de control” o “Ni los muertos pueden descansar en paz”.

Un problema persistente

El deterioro del Cementerio de Camagüey no es nuevo. En agosto pasado, una mujer denunció el robo de la lápida de su padre, señalando la falta de vigilancia y el abandono del camposanto. Desde entonces, vecinos y familiares han reportado la presencia de maleza, bóvedas destruidas y restos humanos a la vista. Muchos aseguran que la situación se agrava ante la falta de mantenimiento, materiales y personal, mientras las autoridades locales guardan silencio.

Contexto de crisis sanitaria y funeraria

El colapso del cementerio se enmarca en una crisis sanitaria y funeraria nacional que se profundiza mientras el discurso oficial insiste en que “todo está bajo control”. El médico cubano Alexander Figueredo Izaguirre difundió esta semana un video donde se observan camiones trasladando cuerpos desde hospitales, ante la falta de vehículos fúnebres. Según su denuncia, los hospitales están colapsados por “un rebrote epidémico brutal” de dengue, chikungunya, Oropouche e influenza, en un sistema sin oxígeno, sin medicamentos y con escaso personal médico.

En ese mismo contexto, la muerte de ocho personas vinculadas a la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, ha generado alarma y silencio institucional. Los fallecimientos, ocurridos en poco más de un mes, se suman a los reportes de incremento de casos febriles y al deterioro de las condiciones sanitarias en centros educativos y hospitales del oriente del país.

“Ni vivos ni muertos tenemos paz”

Mientras no exista una respuesta oficial, las imágenes del Cementerio de Camagüey continúan circulando en redes como símbolo del abandono institucional y del colapso sanitario que afecta incluso el último descanso. En palabras de un usuario que resumió el sentimiento general: “Ni vivos ni muertos tenemos paz en este país”.