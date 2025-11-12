“Casi pierdo la vida, pero valió la pena”: Cubano se emociona hasta las lágrimas al ir por primera vez a supermercado en Miami

Un cubano se conmueve al visitar un supermercado en Miami, tras vivir en Cuba sin acceso a variedad de alimentos. Su reacción refleja la dura realidad de la escasez en la isla y la búsqueda de libertad.

Miércoles, 12 Noviembre, 2025 - 07:42

Cubanos en USA Foto © @laislaquellora / TikTok

Un cubano recién llegado a Estados Unidos se emocionó hasta las lágrimas al visitar por primera vez un supermercado en Miami, tras haber pasado toda su vida en Cuba sin conocer la abundancia ni la libertad de elección que ofrecen estos espacios.

El emotivo momento fue compartido en TikTok por la cuenta La Isla que Llora, donde se observa al hombre recorriendo los pasillos del mercado mientras repite, visiblemente conmovido: “Mira esto, chico, mira toda esta comida. Casi pierdo la vida en la trayectoria, pero valió la pena”.

En la descripción del video, que acumula miles de visualizaciones, puede leerse: “Después de toda una vida en Cuba… ver esto por primera vez lo dejó sin palabras. No es solo comida, es libertad, es la posibilidad de elegir.”

El gesto del cubano refleja la dura realidad que viven millones en la isla, donde la escasez de alimentos y productos básicos se ha convertido en parte de la vida cotidiana.

En contraste, su llegada a Miami simboliza para muchos emigrados la esperanza de un futuro digno y la recuperación de derechos fundamentales como el poder decidir qué comprar y qué comer.

El video ha conmovido a miles de usuarios que reconocen en la reacción del hombre la esencia del exilio cubano: el sacrificio, la nostalgia y la búsqueda de libertad.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

