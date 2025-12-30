Todo lo que debes saber sobre los generadores EcoFlow antes de enviar uno a Cuba

Los generadores EcoFlow se han convertido en una de las opciones más buscadas por quienes quieren resolver los apagones en Cuba o enviar una solución energética a familiares en la Isla. Pero antes de comprar uno, hay algo importante: no todos los EcoFlow sirven para lo mismo, y elegir mal puede significar gastar mucho dinero para después llevarse una decepción.
En esta guía te explicamos de forma clara y sin tecnicismos qué significan los números, qué puede alimentar realmente un EcoFlow y qué debes tener en cuenta antes de enviarlo a Cuba.
Primero lo básico: EcoFlow no “produce” energía, la almacena
Aunque muchos los llaman “generadores”, los EcoFlow no generan electricidad por sí solos. Son baterías grandes que se cargan en la corriente o se cargan con paneles solares. Luego entregan esa energía cuando no hay luz.
Piensa en un EcoFlow como un tanque de agua: si no lo llenas antes, no hay agua que sacar.
Capacidad (Wh): cuántas horas te dura la corriente
La capacidad se mide en Wh (vatios hora) y es el dato más importante. Es, literalmente, cuánta energía cabe dentro.
- 1000 Wh ≈ energía para unas horas
- 2000 Wh ≈ el doble de tiempo
- 4000 Wh o más ≈ muchas horas o incluso días, según el consumo
Ejemplo real en Cuba:
Ventilador + bombillo + TV = unos 150–200 W. Con un EcoFlow de 1000 Wh → entre 4 y 6 horas. Uno de 2000 Wh → entre 8 y 12 horas.
Regla simple: Si los apagones son largos, necesitas más Wh, no más potencia.
Potencia (W): qué equipos puedes conectar
La potencia, medida en W (vatios), indica qué tan fuertes pueden ser los aparatos que conectes al mismo tiempo. No es duración, es fuerza.
Consumo aproximado de equipos comunes en Cuba
- Bombillo LED: 10 W
- TV: 80–120 W
- Ventilador: 60–100 W
- Nevera: 120–200 W (pico al arrancar)
- Microondas: 1000–1500 W
- Aire acondicionado: 1500–2500 W
Regla clave: La suma de los aparatos no puede superar la potencia del EcoFlow.
X-Boost: por qué algunos aparatos “arrancan” aunque pidan más. EcoFlow incluye una función llamada X-Boost que permite usar aparatos exigentes durante ratos cortos. Ayuda con: Microondas,Cafeteras,Secadores, Algunas herramientas. No convierte un EcoFlow pequeño en uno grande. No es ideal para equipos que funcionan muchas horas seguidas.
Baterías expandibles: clave para apagones largos
Algunos EcoFlow permiten añadir baterías externas, aumentando mucho la duración. Esto es especialmente importante en Cuba porque los apagones pueden durar 10, 12 o más horas. A veces no hay tiempo suficiente para recargar. Si el presupuesto lo permite, un EcoFlow expandible es una gran ventaja.
Paneles solares: casi obligatorios en Cuba
Enviar un EcoFlow a Cuba sin paneles solares es un error común. ¿Por qué? No siempre hay corriente para recargarlo. A veces vuelve la luz solo unas horas. El sol es más confiable que el horario eléctrico. Consejo práctico: Un EcoFlow con paneles solares vale por dos. Incluso un panel pequeño ayuda a estirar la energía
Modelos EcoFlow DELTA: ¿cuál conviene para Cuba?
- La opción más popular para empezar.
- Capacidad: 1024 Wh
- Potencia: 1800 W
- Portátil y fácil de mover
- Sirve para: TV, luces, ventilador
- Apagones cortos o medianos
- Puede quedarse corto en apagones muy largos.
- Mejor equilibrio para Cuba
- Capacidad: ~2000 Wh
- Potencia: ~2400 W
- Mejor entrada solar
- Ideal para: Nevera + TV + ventilador
- Apagones largos: Uso más relajado sin estar “contando los watts”
- Respaldo serio para una casa
- Capacidad: 3600 Wh
- Potencia: 3600 W
- Muy expandible
- Con ruedas
- Ideal para: Varias habitaciones, nevera, microondas, ventiladores
- Familias completas
- La solución sin límites (si el presupuesto alcanza)
- Capacidad base: 4096 Wh
- Potencia: ~4000 W
- Puede alimentar casi toda una casa
- Ideal para: Casas grandes, aire acondicionado
- Uso prolongado sin estrés
Errores comunes al comprar un EcoFlow para Cuba
- Pensar solo en la potencia y no en la duración
- No incluir paneles solares
- Comprar uno muy pequeño “para ahorrar”
- Creer que sustituye totalmente a la corriente sin planificación
Conclusión: qué mirar antes de enviarlo a Cuba
Antes de comprar, pregúntate:
- ¿Cuántas horas duran los apagones?
- ¿Qué equipos quiero alimentar sí o sí?
- ¿Tengo paneles solares?
- ¿Quiero algo para ahora o para varios años?
Un EcoFlow bien elegido cambia la vida durante los apagones. Uno mal elegido, no.
Para quienes ya decidieron dar el paso, en Envíos23 está disponible toda la gama de generadores EcoFlow, desde los modelos más compactos hasta las soluciones de mayor capacidad para apagones prolongados. A través de esta plataforma es posible comprar y enviar EcoFlow directamente a Cuba, con opciones adaptadas a distintas necesidades y presupuestos, facilitando así que familias en la Isla cuenten con una fuente de energía confiable en medio de los cortes eléctricos.
