Todo lo que debes saber sobre los generadores EcoFlow antes de enviar uno a Cuba

Los generadores EcoFlow se han convertido en una de las opciones más buscadas por quienes quieren resolver los apagones en Cuba o enviar una solución energética a familiares en la Isla. Pero antes de comprar uno, hay algo importante: no todos los EcoFlow sirven para lo mismo, y elegir mal puede significar gastar mucho dinero para después llevarse una decepción.

En esta guía te explicamos de forma clara y sin tecnicismos qué significan los números, qué puede alimentar realmente un EcoFlow y qué debes tener en cuenta antes de enviarlo a Cuba.

Primero lo básico: EcoFlow no “produce” energía, la almacena

Aunque muchos los llaman “generadores”, los EcoFlow no generan electricidad por sí solos. Son baterías grandes que se cargan en la corriente o se cargan con paneles solares. Luego entregan esa energía cuando no hay luz.

Piensa en un EcoFlow como un tanque de agua: si no lo llenas antes, no hay agua que sacar.

Capacidad (Wh): cuántas horas te dura la corriente

La capacidad se mide en Wh (vatios hora) y es el dato más importante. Es, literalmente, cuánta energía cabe dentro.

1000 Wh ≈ energía para unas horas

2000 Wh ≈ el doble de tiempo

4000 Wh o más ≈ muchas horas o incluso días, según el consumo

Ejemplo real en Cuba:

Ventilador + bombillo + TV = unos 150–200 W. Con un EcoFlow de 1000 Wh → entre 4 y 6 horas. Uno de 2000 Wh → entre 8 y 12 horas.

Regla simple: Si los apagones son largos, necesitas más Wh, no más potencia.

Potencia (W): qué equipos puedes conectar

La potencia, medida en W (vatios), indica qué tan fuertes pueden ser los aparatos que conectes al mismo tiempo. No es duración, es fuerza.

Consumo aproximado de equipos comunes en Cuba

Bombillo LED: 10 W

TV: 80–120 W

Ventilador: 60–100 W

Nevera: 120–200 W (pico al arrancar)

Microondas: 1000–1500 W

Aire acondicionado: 1500–2500 W

Regla clave: La suma de los aparatos no puede superar la potencia del EcoFlow.

X-Boost: por qué algunos aparatos “arrancan” aunque pidan más. EcoFlow incluye una función llamada X-Boost que permite usar aparatos exigentes durante ratos cortos. Ayuda con: Microondas,Cafeteras,Secadores, Algunas herramientas. No convierte un EcoFlow pequeño en uno grande. No es ideal para equipos que funcionan muchas horas seguidas.

Baterías expandibles: clave para apagones largos

Algunos EcoFlow permiten añadir baterías externas, aumentando mucho la duración. Esto es especialmente importante en Cuba porque los apagones pueden durar 10, 12 o más horas. A veces no hay tiempo suficiente para recargar. Si el presupuesto lo permite, un EcoFlow expandible es una gran ventaja.

Paneles solares: casi obligatorios en Cuba

Enviar un EcoFlow a Cuba sin paneles solares es un error común. ¿Por qué? No siempre hay corriente para recargarlo. A veces vuelve la luz solo unas horas. El sol es más confiable que el horario eléctrico. Consejo práctico: Un EcoFlow con paneles solares vale por dos. Incluso un panel pequeño ayuda a estirar la energía

Modelos EcoFlow DELTA: ¿cuál conviene para Cuba?

EcoFlow DELTA 2:

La opción más popular para empezar.

Capacidad: 1024 Wh

Potencia: 1800 W

Portátil y fácil de mover

Sirve para: TV, luces, ventilador

Apagones cortos o medianos

Puede quedarse corto en apagones muy largos.

EcoFlow DELTA 2 Max:

Mejor equilibrio para Cuba

Capacidad: ~2000 Wh

Potencia: ~2400 W

Mejor entrada solar

Ideal para: Nevera + TV + ventilador

Apagones largos: Uso más relajado sin estar “contando los watts”

EcoFlow DELTA Pro:

Respaldo serio para una casa

Capacidad: 3600 Wh

Potencia: 3600 W

Muy expandible

Con ruedas

Ideal para: Varias habitaciones, nevera, microondas, ventiladores

Familias completas

EcoFlow DELTA Pro 3:

La solución sin límites (si el presupuesto alcanza)

Capacidad base: 4096 Wh

Potencia: ~4000 W

Puede alimentar casi toda una casa

Ideal para: Casas grandes, aire acondicionado

Uso prolongado sin estrés

Errores comunes al comprar un EcoFlow para Cuba

Pensar solo en la potencia y no en la duración

No incluir paneles solares

Comprar uno muy pequeño “para ahorrar”

Creer que sustituye totalmente a la corriente sin planificación

Conclusión: qué mirar antes de enviarlo a Cuba

Antes de comprar, pregúntate:

¿Cuántas horas duran los apagones?

¿Qué equipos quiero alimentar sí o sí?

¿Tengo paneles solares?

¿Quiero algo para ahora o para varios años?

Un EcoFlow bien elegido cambia la vida durante los apagones. Uno mal elegido, no.

