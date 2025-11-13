De limpiar casas a tener un negocio: La historia inspiradora de un matrimonio cubano en EE.UU.

Durante la pandemia de la COVID-19, Deborah Linares (@debby_linares) y su esposo, un matrimonio cubano residente en Estados Unidos, encontraron en la adversidad una oportunidad para reinventarse.

Cuando él perdió su empleo y nadie quería contratarlo por ser un hombre de 70 años, Deborah, que trabajaba como esteticista y limpiaba casas para mantener a la familia, decidió probar suerte elaborando velas artesanales desde su hogar.

Lo que comenzó como una pequeña iniciativa para sobrellevar los tiempos difíciles, se convirtió con el tiempo en un negocio discreto pero próspero. El taller de velas funciona en su propia casa, donde estos cubanos trabajan juntos.

“Decidimos contar nuestra historia para que personas que tienen nuestra edad se sientan inspirados”, explicó Deborah, orgullosa de haber convertido la creatividad en sustento.

Las publicaciones de la emprendedora en redes sociales acumulan mensajes de apoyo. “Gracias por su motivación, yo también quisiera empezar, estoy jubilada y frustrada”, comentó una seguidora. A lo que Debbie respondió: “Es muy buena opción hacer velas, es una manera de monetizar y además estar activa”.

La historia de Deborah y su esposo no busca que todos los jubilados se dediquen a hacer velas, sino recordar que cada persona puede descubrir aquello en lo que es buena y convertirlo en una oportunidad.

Emprender no siempre significa copiar una idea, sino reconocer el talento propio y atreverse a darle forma, incluso en los momentos más difíciles.