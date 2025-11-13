Agentes de ICE detienen a cubano con antecedentes penales por posesión de drogas en Texas

Vídeos relacionados:

Un cubano con antecedentes penales por posesión de droga con intención de distribuirla fue detenido este martes en Texas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incluyó a Gilbert Ruiz Broche entre los inmigrantes ilegales calificados como “lo peor de lo peor”, que han sido arrestados en las últimas horas en todo el país, entre ellos, convictos por agresión sexual, agresión con agravantes y narcotráfico.

Ruiz Broche fue declarado culpable por conspiración para poseer con intención de distribuir 500 gramos o más de metanfetamina en la ciudad de Austin, en Texas, indicó el DHS en un comunicado en su sitio web oficial.

La nota no precisó otros detalles sobre la condena del cubano. Registros judiciales en línea, consultados por CiberCuba, documentan que Ruiz Broche fue sentenciado a 210 meses (17 años y medio) de prisión tras haber sido hallado culpable de los cargos. Se desconoce si al momento de su arresto por ICE ya había cumplido la sanción.

Captura del sitio web de DHS

El comunicado del DHS recoge declaraciones de la secretaria Kristi Noem, en las que conmina a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse. “Tenemos un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: VÁYANSE AHORA. Si no se autodeportan, los buscaremos, los arrestaremos y los deportaremos. Descarguen hoy mismo la aplicación gratuita CBP Home para autodeportarse”.

ICE ha escalado su ofensiva para retirar de las comunidades a migrantes ilegales con historial criminal en suelo estadounidense. La agencia ha reiterado como una prioridad la captura y expulsión de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad pública del país.

En múltiples operativos, a lo largo y ancho de EE.UU., han sido arrestados numerosos cubanos que cumplieron condenas o tienen cargos pendientes por graves delitos, y enfrentan un proceso de deportación.

Sin embargo, la expulsión de nacionales cubanos suele ser un procedimiento complejo y prolongado, debido a la negativa del gobierno de La Habana a recibir a personas con historial delictivo o que permanecen fuera de la isla desde antes de los acuerdos migratorios de 2017.

Cubanos con amplios prontuarios de delitos y órdenes definitivas de deportación han sido enviados a terceros países, aun cuando no tienen ningún vínculo personal con estos y corren riesgo de tortura o muerte, como han denunciado organizaciones de derechos humanos y juristas.

Al menos cuatro cubanos han sido deportados a países de África, como Sudán del Sur, el Reino de Esuatini y Ruanda, mientras que otros fueron trasladados a México.

Registros del DHS indican que más de 42,000 cubanos tienen órdenes finales de deportación, pero la renuencia del régimen de La Habana a aceptarlos de vuelta ha complicado los procesos de expulsión.

Entretanto, se mantienen los vuelos de deportación desde EE.UU. a Cuba con una frecuencia mensual, en cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes entre los gobiernos de ambos países.

La más reciente operación aérea de devolución de migrantes se realizó el pasado 6 de noviembre, cuando 232 cubanos fueron retornados a la isla. Con ellos, suman 1,231 las personas deportadas por la administración Trump en 2025, una cifra que supera con creces el total registrado (978) por el gobierno del presidente Joe Biden desde que se reanudaron los vuelos de deportación de ICE en abril de 2023.